"Евроопт" сделал все, чтобы поездка в Египет принесла покупателям сети действительно незабываемые впечатления!

Согласитесь, пролететь больше трех тысяч километров и проваляться всю неделю на пляже - это было бы скучно. Да, море. Да, солнце. Да, пальмы… Но песок, как говорится, он и в Африке песок. Поэтому "Евроопт" сделал все, чтобы поездка в Египет принесла покупателям сети действительно незабываемые впечатления - в программу тура в Хургаду были включены и экскурсии, и специальные "отельные" развлечения, которые помогли туристам лучше узнать традиции и культуру страны.

Максимум развлечений ждал 80 туристов от "Евроопта" в одном из лучших пятизвездочных отелей Египта! И "все включено"!

Так, в один из дней все желающие отправились в Луксор - бывшую столицу Верхнего Египта, город, который древние греки называли Фивами и который именно под этим именем вошел в учебники по истории. "Город живых" - на одном берегу Нила, "Город мертвых" - на другом. Захоронения фараонов, которые правили этой страной задолго до наступления нашей эры, колонны древних храмов, посвященных египетским богам… Да один великий Нил, через который туристов перевезли на небольшом суденышке, чего стоит! "Красивая река, только очень зеленая", - сказал один из белорусских туристов, задумчиво глядя на проплывающие мимо берега.

Замечательным подарком от "Евроопта" стала бесплатная экскурсия в знаменитый Луксор – бывшую столицу Древнего Египта, которую греки называли Фивами.!

Учитель истории Светлана Маер из агрогородка Пацуи Свислочского района не скрывала, что была в восторге от экскурсии в Луксор:

- Это потрясающе - прикоснуться к материальному наследию великой истории, увидеть все своими глазами! Я и папирус настоящий приобрела, чтобы потом детям на уроках показать. Теперь, надеюсь, мои уроки станут для них еще интереснее!

Учитель истории Светлана Маер в восторге от визита в Луксор: "Это потрясающе - увидеть все своими глазами! Я и папирус настоящий приобрела, чтобы детям на уроках показать".

К слову, в игре "Удача в придачу!" Светлана Николаевна участвует уже достаточно давно. Ей удалось даже выиграть в одном из первых туров Br5 млн (дело было до деноминации), а также два сертификата по Br10. А вот теперь - поездка в Египет, и на берег Красного моря женщина отправилась с сыном.

- Эмоции невероятные! - говорит Светлана. - Мы впервые летели на самолете. Было сначала страшновато, а потом очень понравилось. А экскурсия в Луксор - настоящий урок истории. Так что спасибо огромное "Евроопту" за то, что предоставляет своим покупателям такую уникальную возможность - побывать за рубежом, увидеть своими глазами места, где происходили события мировой истории.

Кстати, многие участники этой экскурсии благодарили "Евроопт" даже не за визит к историческим достопримечательностям, а за возможность посмотреть настоящий, не отельный Египет. За то, что сумели своими глазами увидеть, каково это - жить вдоль прорытого на 250 км канала. Только представьте себе: жизнь существует три километра от канала в одну сторону, три - в другую, а все остальное - бесплодные и выжженные солнцем пески Сахары…

Участники экскурсии в Луксор смогли прикоснуться к материальному наследию великой истории. А также своими глазами увидели настоящий, не отельный Египет!

- Вот так посмотришь, как люди живут, и еще больше свою Беларусь ценишь и любишь! - в один голос уверяли после экскурсии туристы.

А на следующий день состоялась еще одна экскурсия - к сокровищам Красного моря. Покупатели "Евроопта" сплавали к рифам, посмотрели на богатый подводный мир моря, увидели, как подкармливают рыб, как танцуют дельфины, как сумрачными простынями проплывают в толще кристально прозрачной воды скаты…

А еще одним великолепным подарком от "Евроопта" стала экскурсия к сокровищам Красного моря, которое славится своей богатейшей фауной!

Минчанки Татьяна Андриевская и Алла Родевич - родные сестры. Когда Татьяна Петровна выиграла путевку, то ни на секунду не усомнилась - полечу в Египет с Аллой Петровной!

Татьяна Андриевская и Алла Родевич - родные сестры. "В этом году не надеялись выехать, а "Евроопт" сделал такой неожиданный подарок. И такие интересные экскурсии - и Луксор, и морская прогулка… Необычайные ощущения!"

- Мы давно играем, каждая по отдельности, - говорят сестры, - но ничего не выигрывали, пока не повезло Татьяне. Отдыхаем с огромным удовольствием! В этом году не надеялись выехать, а "Евроопт" сделал такой неожиданный подарок. И такие интересные экскурсии - и Луксор, и морская прогулка… Необычайные ощущения!

Сестры с готовностью согласились поделиться со всеми участниками игры "Удача в придачу!" секретом везения.

- Мы советуем всем играть и не забывать про "товары удачи". Потому что мы все делаем в "Евроопте" свои обычные покупки, а вот "Евроопт" в ответ может сделать потрясающий подарок. Так что играйте - и ждите свою удачу! Надо верить и ждать - везение с "Еврооптом" реально!

Кулинарное шоу, файер-шоу, танец живота и завораживающее вращение дервишей, боевые танцы бедуинов… Скучать туристам от "Евроопта" просто не было когда!

Кулинарное шоу, файер-шоу, танец живота … Скучать туристам от "Евроопта" просто было некогда!

Удивительно, но жизнь умеет подбрасывать сюрпризы - в этом же отеле отдыхают белорусы, которые приехали на побережье Красного моря самостоятельно, оплатив путевки в турфирмах. Увидев знакомый логотип "Евроопта" на банданах победителей игры, они немало удивились:

- А что здесь делает "Евроопт"?

А "Евроопт" просто открывает мир для своих покупателей!

"Евроопт" готов открыть весь мир для своих покупателей! И подводный тоже!

- Подождите! Так что, и квартиры, и машины, и путевки - это все правда? В игре действительно можно победить? - на победителей игры люди смотрели с искренним удивлением.

Можно! И 80 загорелых и счастливых человек, которые, вернувшись из Египта, разъехались по домам по всем регионам страны - лучшее тому подтверждение. Они уже встретились со своей удачей. И они убеждены, что эта встреча благодаря "Евроопту" была не последней.

Уже в эту субботу "Евроопт" назовет очередных счастливчиков! А вы готовы к рандеву с фортуной – запаслись игровыми кодами?

А вы готовы к рандеву с фортуной? Вы согласны открыть для себя целый мир с "Еврооптом"? Тогда обязательно проверьте, не забыли ли получить свои игровые коды! Ведь счастливым может стать каждый из них, а теорию вероятности еще никто не отменял: чем больше игровых кодов - тем выше шансы на - победу! А уже в эту субботу "Евроопт" назовет очередных счастливчиков…