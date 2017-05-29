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Безвизовым въездом в Беларусь воспользовались более 20 тыс. иностранцев

30.05.2017 14:52 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовым въездом в Беларусь воспользовались более 20 тыс. иностранцев. Об этом в эфире интернет-телевидения "СБ" рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, сообщает БЕЛТА.

Говоря о пятидневном безвизовом режиме в Беларуси, Алексей Бегун отметил, что статистика отслеживается в режиме реального времени. "С 12 февраля возможностью безвизового въезда воспользовались более 20 тыс. иностранных граждан. Они пребывают с краткосрочными целями - деловыми, гостевыми, туристическими", - уточнил он.

Прокомментировал правоохранитель и возможность пересечения иностранцами белорусско-российской границы. "Мы с российскими коллегами работаем практически в режиме онлайн, направляем списки нарушителей, которые убыли в Российскую Федерацию. Налажено конструктивное взаимодействие. Эти вопросы мы будем обсуждать также на совместной коллегии и попытаемся выработать взаимоприемлемые системы контроля", - сказал Алексей Бегун.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Говоря о пятидневном безвизовом режиме в Беларуси, Алексей Бегун отметил, что статистика отслеживается в режиме реального времени.

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