И снова про IBAN

Мы уже говорили о том, что с 4 июля 2017 года в соответствии с постановлениями правления Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 №440 и от 07.08.2015 №472 в Республике Беларусь будут использоваться международный формат номера банковского счета IBAN (International Bank Account Number) и новые банковские идентификационные коды (БИК).

При осуществлении расчетов будут использоваться счета, состоящие из 28 буквенно-цифровых разрядов:

- AA - международный код Республики Беларусь;

- BB - контрольное цифровое значение, которое позволяет обеспечить достоверность номера счета и правильность его указания в платежных документах;

- CCCC - это первые четыре символа BIC банка;

- DDDD - балансовый счет в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета;

- EEEE EEEE EEEE EEEE - нумерация индивидуального счета, определяемая банками самостоятельно.

Обращаем ваше внимание, что с 4 июля 2017 года ОАО "Банк Москва-Минск" будет принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (формата IBAN) и новые банковские идентификационные коды (БИК).

Также до 4 июля 2017 года вам необходимо обратиться в одно из следующих отделений банка для заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета:

Подразделение

Адрес

Телефоны

Центральный

офис

г.Минск,

ул.Коммунистическая, 49, пом. 1

(017)

239 16 10;

(017)

239 17 13

Центр

банковских услуг №3

г.Борисов,

ул.Гагарина, 50 Б/2

(017)

773 44 00

Центр

банковских услуг №4

г.Молодечно,

ул.Волынца, 12

(017)

677 07 37

Управление

по Брестской области

г.Брест,

ул.Коммунистическая, 24

(0162)

21 54 63;

(0162)

21 33 40

Управление

по Витебской области

г.Витебск,

пр-т Фрунзе, 35/1

(0212)

60 16 11;

(0212)

62 20 46

Управление

по Гомельской области

г.Гомель,

пр-т Ленина, 34

(0232)

71 01 10;

(0232)

77 02 31

Управление

по Гродненской области

г.Гродно,

ул.Б.Троицкая, 1

(0152)

72 24 67;

(0152)

77 23 39

Управление

по Могилевской области

г.Могилев,

ул.Пионерская, 37а

(0222)

25 90 57;

(0222)

25 92 08