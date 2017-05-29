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И снова про IBAN
30.05.2017 14:47 — Новости Общества | БелТА
Мы уже говорили о том, что с 4 июля 2017 года в соответствии с постановлениями правления Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 №440 и от 07.08.2015 №472 в Республике Беларусь будут использоваться международный формат номера банковского счета IBAN (International Bank Account Number) и новые банковские идентификационные коды (БИК).
При осуществлении расчетов будут использоваться счета, состоящие из 28 буквенно-цифровых разрядов:
- AA - международный код Республики Беларусь;
- BB - контрольное цифровое значение, которое позволяет обеспечить достоверность номера счета и правильность его указания в платежных документах;
- CCCC - это первые четыре символа BIC банка;
- DDDD - балансовый счет в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета;
- EEEE EEEE EEEE EEEE - нумерация индивидуального счета, определяемая банками самостоятельно.
Обращаем ваше внимание, что с 4 июля 2017 года ОАО "Банк Москва-Минск" будет принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (формата IBAN) и новые банковские идентификационные коды (БИК).
Также до 4 июля 2017 года вам необходимо обратиться в одно из следующих отделений банка для заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета:
Подразделение
Адрес
Телефоны
Центральный
офис
г.Минск,
ул.Коммунистическая, 49, пом. 1
(017)
239 16 10;
(017)
239 17 13
Центр
банковских услуг №3
г.Борисов,
ул.Гагарина, 50 Б/2
(017)
773 44 00
Центр
банковских услуг №4
г.Молодечно,
ул.Волынца, 12
(017)
677 07 37
Управление
по Брестской области
г.Брест,
ул.Коммунистическая, 24
(0162)
21 54 63;
(0162)
21 33 40
Управление
по Витебской области
г.Витебск,
пр-т Фрунзе, 35/1
(0212)
60 16 11;
(0212)
62 20 46
Управление
по Гомельской области
г.Гомель,
пр-т Ленина, 34
(0232)
71 01 10;
(0232)
77 02 31
Управление
по Гродненской области
г.Гродно,
ул.Б.Троицкая, 1
(0152)
72 24 67;
(0152)
77 23 39
Управление
по Могилевской области
г.Могилев,
ул.Пионерская, 37а
(0222)
25 90 57;
25 92 08
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C 4 июля 2017 года в соответствии с постановлениями правления Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 №440 и от 07.08.2015 №472 в Республике Беларусь будут...
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