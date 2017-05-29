Священнику из Гатова грозит до десяти лет за хранение оружия

Бывшему настоятелю православного храма Святого Духа в Гатово (Минский район) Константину Бурыкину предъявлено окончательное обвинение.

По ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) ему грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, передает БелТА .

Напомним, что Константин Бурыкин находится под стражей с ноября 2016 года. Помимо религиозной деятельности, Константин Бурыкин активно пропагандировал здоровый образ жизни: открыл при храме духовно-спортивный клуб «Белая Русь», где тренировал детей, а также был первым зампредом Белорусской ассоциации пауэрлифтинга.

Однако в ассоциации были им недовольны и даже обращались к главе БПЦ митрополиту Минскому и Слуцкому Павлу с просьбой разобраться в деятельности иерея, которая, по их словам, характеризовалась фактами недостойного поведения.

Спортсмены утверждают, что Бурыкин, «уже будучи в сане священника, принимал участие в мероприятиях фашистского толка, а также тот факт, что тело иерея покрывают татуировки с нацистской символикой в виде огромного фашистского креста на груди, немецкой свастики на плече».