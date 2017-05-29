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Священнику из Гатова грозит до десяти лет за хранение оружия
30.05.2017 15:11 — Новости Общества | БДГ
Бывшему настоятелю православного храма Святого Духа в Гатово (Минский район) Константину Бурыкину предъявлено окончательное обвинение.
По ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) ему грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, передает
Напомним, что Константин Бурыкин
Однако в ассоциации были им недовольны и даже обращались к главе БПЦ митрополиту Минскому и Слуцкому Павлу с просьбой разобраться в деятельности иерея, которая, по их словам, характеризовалась фактами недостойного поведения.
Спортсмены утверждают, что Бурыкин, «уже будучи в сане священника, принимал участие в мероприятиях фашистского толка, а также тот факт, что тело иерея покрывают татуировки с нацистской символикой в виде огромного фашистского креста на груди, немецкой свастики на плече».
Также в декабре в Беларуси были задержаны три автора российских сайтов, которые активно поливали грязью свою страну, доказывая читателям, что Беларуси и ее языка не существует:
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Бывшему настоятелю православного храма Святого Духа в Гатово (Минский район) Константину Бурыкину предъявлено окончательное обвинение.
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