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Священнику из Гатова грозит до десяти лет за хранение оружия

30.05.2017 15:11 — Новости Общества | БДГ  
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Бывшему настоятелю православного храма Святого Духа в Гатово (Минский район) Константину Бурыкину предъявлено окончательное обвинение.

По ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) ему грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, передает БелТА.

Напомним, что Константин Бурыкин находится под стражей с ноября 2016 года. Помимо религиозной деятельности, Константин Бурыкин активно пропагандировал здоровый образ жизни: открыл при храме духовно-спортивный клуб «Белая Русь», где тренировал детей, а также был первым зампредом Белорусской ассоциации пауэрлифтинга.

Однако в ассоциации были им недовольны и даже обращались к главе БПЦ митрополиту Минскому и Слуцкому Павлу с просьбой разобраться в деятельности иерея, которая, по их словам, характеризовалась фактами недостойного поведения.

Спортсмены утверждают, что Бурыкин, «уже будучи в сане священника, принимал участие в мероприятиях фашистского толка, а также тот факт, что тело иерея покрывают татуировки с нацистской символикой в виде огромного фашистского креста на груди, немецкой свастики на плече».

Также в декабре в Беларуси были задержаны три автора российских сайтов, которые активно поливали грязью свою страну, доказывая читателям, что Беларуси и ее языка не существует: Сергей ШиптенкоЮрий Павловец и Дмитрий Алимкин. 9 декабря стало известно о том, что СК Беларуси расследует уголовные дела о разжигании розни и вражды, а председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что задержание авторов «Регнума» не является политическим делом.

 
 
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Бывшему настоятелю православного храма Святого Духа в Гатово (Минский район) Константину Бурыкину предъявлено окончательное обвинение.

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