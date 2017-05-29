ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Остается чуть больше двух дней до окончания регистрации на ЦТ

30.05.2017 15:18 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Остается чуть больше двух дней до окончания регистрации на ЦТ
Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остается чуть больше двух дней до окончания регистрации на ЦТ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Абитуриенты могут зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования до 19.00 1 июня.

Всего на 14.00 30 мая для прохождения ЦТ зарегистрировались более 83 тыс. человек, что составляет более 280 тыс. человеко-тестов. "Сдавать русский язык изъявили желание более 68 тыс. абитуриентов, математику - более 46 тыс., физику - более 28 тыс., английский язык - более 26 тыс.", - рассказал Николай Феськов. На белорусский язык зарегистрировались более 25 тыс. абитуриентов, на историю Беларуси - более 22 тыс. На прежнем уровне остается и процент выбравших для сдачи четвертый предмет - таких около 40%.

По словам директора РИКЗ, пока на ЦТ зарегистрировалось на 9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Последние годы мы регистрировали около 103-105 тыс. абитуриентов, в этом году ожидаем, что эта цифра примерно будет равна 95 тыс. Как будет на самом деле, увидим позже - до конца регистрации осталось чуть больше двух дней", - отметил Николай Феськов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абитуриенты могут зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования до 19.00 1 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Взрослая жизнь: последний звонок в минской гимназии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика