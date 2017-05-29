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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остается чуть больше двух дней до окончания регистрации на ЦТ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Абитуриенты могут зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования до 19.00 1 июня.

Всего на 14.00 30 мая для прохождения ЦТ зарегистрировались более 83 тыс. человек, что составляет более 280 тыс. человеко-тестов. "Сдавать русский язык изъявили желание более 68 тыс. абитуриентов, математику - более 46 тыс., физику - более 28 тыс., английский язык - более 26 тыс.", - рассказал Николай Феськов. На белорусский язык зарегистрировались более 25 тыс. абитуриентов, на историю Беларуси - более 22 тыс. На прежнем уровне остается и процент выбравших для сдачи четвертый предмет - таких около 40%.

По словам директора РИКЗ, пока на ЦТ зарегистрировалось на 9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Последние годы мы регистрировали около 103-105 тыс. абитуриентов, в этом году ожидаем, что эта цифра примерно будет равна 95 тыс. Как будет на самом деле, увидим позже - до конца регистрации осталось чуть больше двух дней", - отметил Николай Феськов.-0-