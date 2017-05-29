Университеты Витебской области откроют новые специальности в 2017 году

Вступительная кампания в вузы начнется в июне: первым шагом ее станет сдача ЦТ. Что поменялось в высших учебных заведениях Витебской области в этом году, и сколько человек смогут туда поступить — разбирался корреспондент Sputnik Павел Вур.

Медицинский университет: почти без изменений

Как пояснили в Витебском государственном медицинском университете, глобальных нововведений во вступительной кампании этого года не предвидится, все будет в рамках общегосударственных изменений.

Немного поменялся план набора, но не критично. Так, на "бюджет" в этом году университет готов принять 380 студентов вместо прошлогодних 390. На платную же форму обучения сможет поступить 295 абитуриентов, это на пять человек больше, чем в 2016 году. По целевому же набору медицинский университет готов принять 152 абитуриента.

Университет имени Машерова: новая юридическая специальность

Витебский государственный университет имени Машерова в 2017-м готов принять: на дневную форму обучения на бюджетной основе 485 абитуриентов, на платной — 271. На заочное обучение на бюджет смогут поступить 100 человек, на платное же — 260.

В университете заверили, что готовы предоставить общежитие всем иногородним абитуриентам на время поступления, а также смогут разместить всех первокурсников нуждающихся в жилье.

А в приемной комиссии рассказали, что на юридическом факультете в этом году открылась новая специальность: "Международное право", куда на бесплатную форму обучения примут пять человек и на платную — 20. Заочной же программы по этому курсу пока не предвидится.

ВГТУ: 3D- моделирование и акцент на сокращенную форму заочки

Витебский государственный технологический университет готов принять на дневное отделение 270 студентов, которые будут учиться на бюджетной основе, на заочное же, на полную форму — девять, и на сокращенную — 61.

Платить за учебу будут 153 студента на дневном отделении, 55 на полной форме обучения заочки и 244 на сокращенной форме обучения. В университете уверены, что сейчас наблюдается общая тенденция к развитию именно сокращенной формы заочного обучения и угасанию полной его формы.

В ВГТУ откроются три новые специальности: "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций", "Производство изделий на основе трехмерных технологий" и "Компьютерная мехатроника". Если с первой специальностью все более-менее понятно, то остальные — относительно новые для нашей страны.

В университете пояснили, что "3D-моделирование" будет выпускать инженеров, востребованных во многих областях, таких как машиностроение, приборостроение, строительство, архитектура и дизайн. Специалисты, отучившиеся по этой программе, смогут реализовать себя в технологической, инжиниринговой и конструкторской деятельности, связанной с применением современных аддитивных технологий. Их основными задачами будут: разработка и анализ компьютерных 3D-моделей узлов и деталей и их изготовление с применением технологий 3D-сканирования и 3D-печати, а также разработка и оптимизация конструкции устройств для трехмерной печати. В университете утверждают, что уже сейчас получают огромное количество заявок от предприятий на специалистов данного профиля. Университет выделил 15 бесплатных и 8 платных мест под эту специальность исключительно на дневной форме обучения.

"Компьютерная мехатроника" отвечает другим современным вызовам: объединению механической и компьютерной частей производства. При этом идет упрощение механической части и усложнение электронной. Выпускники данной специальности получат профессию инженера, к их профессиональной деятельности будет относиться "разработка автоматизированных систем в различных отраслях промышленного производства, основанная на объединении механизмов с электронными компонентами, что обеспечивает интеллектуальное компьютерное управление модулями". При желании выпускники смогут заняться разработками в сфере искусственного интеллекта и кибернетики. На эту специальность университет также принимает лишь на дневную форму обучения: 15 человек на "бюджет" и пять — на платное.

В витебском отделении МИТСО новых специальностей нет

В витебском отделении международного университета МИТСО новые специальности в 2017 году открываться не будут. В филиал примут небольшое количество студентов: на специальность правоведение (дневная и заочная формы обучения) университет набирает по 40 человек, на заочное сокращенное — 30. На логистику же смогут поступить по 20 человек на каждую форму обучения: дневную, заочную и заочную сокращенную.

Ветакадемия: отличники проходят без экзаменов

Неожиданными и интересными нововведениями абитуриентов порадовала Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины. В 2017 году из предметов, которые будет необходимо сдать на ЦТ для поступления, вычеркнули русский язык, оставив лишь химию и биологию. А выпускников, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, зачисляют в ряды студентов без экзаменов.

Новых специальностей Академия в этом году не предлагает. Зато увеличилось количество "бюджетных" мест на "Зоотехнию", — теперь туда набирают 65 студентов, плюс 20 — на сокращенную форму обучения. А вот на "Ветеринарной санитарии и экспертизе", "бюджетников" будет учиться меньше: всего пять человек.

На бюджетной основе Ветеринарная академия планирует принять 480 студентов дневных отделений, в том числе, сокращенных, и 80 — на заочные отделения, вместе с сокращенной формой обучения. Платно в Академию сможет поступить 94 человека на дневные отделения и 88 — на заочные. Также на платное заочное будут приняты 82 абитуриента из Речицы и 93 из Пинска.

Полоцкий госуниверситет: автоматизированная система зачисления

В нынешнем году Полоцкий государственный университет в Новополоцке примет 575 человек на дневное ("бюджет") и 280 — на платное обучение. 47 абитуриентов смогут учиться на заочке, и 632 будут оплачивать свою учебу.

В этом году в университете приостановлен набор на такие специальности, как "Экспертиза управление недвижимостью" и "Компьютерная безопасность". Зато после годичного перерыва опять набирают на "Радиотехнику". Как пояснили в университете, это связано с тем, что "по Кодексу об образовании в группе количество студентов должно быть не менее 20 человек, поэтому на ряд специальностей набор ведется через год".

Открылось новое отделение "Организация дорожного движения" на факультете машиностроения и автомобильного транспорта.

Все нововведения в университете будут проходить в рамках общегосударственных изменений.

В Полоцком университете с 2015 года действует автоматизированная система зачисления на альтернативные специальности. Ее используют буквально несколько вузов страны и создана она для того, чтобы облегчить поступление абитуриента.

Работает эта система следующим образом: специальности разбиваются на группы, объединенные общими предметами, которые нужно сдавать на ЦТ. Абитуриент в заявлении пишет, куда хочет поступить, и далее, по мере убывания приоритета, указывает специальности из "своей" группы.

Если у него не хватает баллов для поступления по основному направлению, комиссия проверяет, сможет ли он пройти на следующую в списке специальность. И так до тех пор, либо пока абитуриента не зачисляют, либо пока не закончатся специальности, перечисленные в его заявлении.

"Конечно, такая система немного добавляет работы приемным комиссиям, но облегчает жизнь абитуриента, теперь ему нет нужды сидеть с документами на руках "до последнего" и отслеживать, куда он сможет пройти со своими баллами", — пояснили в приемной комиссии.

Как сказали в университете, эту систему зачисления они переняли у БГУИРа, который работает по ней уже несколько лет. Естественно, в Полоцке этот порядок приема адаптировали "под себя" и отказываться от него пока не собираются.