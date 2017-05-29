Напутственные слова учителей и первоклашка на плече выпускника — из года в год последние звонки в школах проходят почти одинаково, только эмоции свои у каждого из школьников. Sputnik побывал на линейке в гимназии №12, посмотрел, как для выпускников танцуют младшие школьники, а сами одиннадцатиклассники дарят цветы своим учителям. Смотрите в фотоленте, как проходила линейка в гимназии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрослая жизнь: последний звонок в минской гимназии Последние звонки прошли сегодня во многих минских школах.