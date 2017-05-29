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Взрослая жизнь: последний звонок в минской гимназии
30.05.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Напутственные слова учителей и первоклашка на плече выпускника — из года в год последние звонки в школах проходят почти одинаково, только эмоции свои у каждого из школьников. Sputnik побывал на линейке в гимназии №12, посмотрел, как для выпускников танцуют младшие школьники, а сами одиннадцатиклассники дарят цветы своим учителям. Смотрите в фотоленте, как проходила линейка в гимназии.
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Последние звонки прошли сегодня во многих минских школах.
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