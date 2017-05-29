Выпавший из окна в Брестском районе ребенок переведен из реанимации в хирургическое отделение

Состояние выпавшего из окна трехлетнего мальчика, который находится в Брестской детской областной больнице, на утро 30 мая оценивали как средней степени тяжести, сообщила БелаПАН главный врач больницы Людмила Игнатчик.



По ее словам, сегодня ребенок переведен из реанимационного отделения в хирургическое для продолжения лечения.



Как сообщалось, 20 мая около 16.15 в агрогородке Чернавчицы Брестского района мальчик выпал из окна четвертого этажа общежития, где живет со своей семьей. Он упал на козырек здания, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение Брестской детской областной больницы в тяжелом состоянии.



До происшествия мальчик играл в общем коридоре без присмотра взрослых вместе с семилетней сестрой, однако затем от нее убежал. Родители начали искать сына и увидели, что окно в коридоре открыто, а ребенок лежит на крыше козырька.



Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Семья характеризуется положительно.

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