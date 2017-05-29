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Выпавший из окна в Брестском районе ребенок переведен из реанимации в хирургическое отделение
30.05.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Состояние выпавшего из окна трехлетнего мальчика, который находится в Брестской детской областной больнице, на утро 30 мая оценивали как средней степени тяжести, сообщила БелаПАН главный врач больницы Людмила Игнатчик.
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Его состояние на утро 30 мая оценивали как средней степени тяжести.
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