Минчанина, сломавшего нос милиционеру в метро и попавшему на нашумевшее видео, отпустили домой

19-летний минчанин, видео с задержанием которого разошлось в интернете, отпущен из больницы домой, несмотря на уголовное дело. Об этом TUT.BY рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

«С учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном к подозреваемому применена мера процессуального принуждения обязательство о явке. В настоящее время он исполняет наказания в виде общественных работ по приговору суда от февраля 2017 года. Ранее в больнице ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен врачами домой», — рассказали в СК.

Там также добавили, что в настоящие момент молодой человек нигде не учится и не работает.

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении и сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся экспертные исследования.

Напомним, ночью 27 мая милиционер попросил покинуть молодого человека станцию метро «Октябрьская», так как проезд в подземке в состоянии алкогольного опьянения запрещен. Они поднялись в вестибюль, однако покинуть станцию юноша категорически отказался, а при попытке отвести его в комнату милиции для разбирательства, сломал нос милиционеру.

Видео с последующим задержанием молодого человека сотрудниками службы безопасности минского метрополитена и ближайшего милицейского наряда широко разошлось в интернет. После задержания юноша был доставлен в больницу, где врачи ликвидировали последствия его алкогольного отравления.

В милиции также рассказали, что 19-летний уроженец Минска ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков/нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету, а также к уголовной ответсвенности за кражу.