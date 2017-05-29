Свой мини-диснейленд в Клецке





В горпарке начаты работы по демонтажу игрового оборудования. Местные коммунальщики расчищают место для современных детских площадок. Клецкая РО РОО «Белая Русь», отвечающая за реализацию инициативы «Городской парк – территория развития партнерства», приносит извинения за неудобства, вызванные временным закрытием зоны отдыха малышей с 29 мая по 13 июня и с 23 по 28 июня.













– Первый этап благоустройства главной игровой площадки райцентра уже стартовал, – сообщила Ольга Николаевна Брановицкая, председатель РО РОО «Белая Русь». – Ведется подготовка к установке нового дорогостоящего комплекса. Прежний –разберут: горки и качели, закупленные в 2007 и 2011 годах, продолжат радовать юное население многоквартирных жилых застроек Клецка (каких именно – сейчас решает местное ЖКХ). Монтаж основной площадки «Лагуна» для детей от 6 до 12 лет начнется 6 июня и продолжится четыре дня. Спустя некоторое время, до начала второго этапа благоустройства, уже можно будет опробовать красочный деревянный «мини-городок». С 23 по 28 июня территорию снова закроют для посещения. Ее доукомплектуют отдельным комплексом для ребят младшего возраста, качелями, круговой каруселью, скамейками, а также оборудованием для мальчиков и девочек с нарушениями опорно-двигательного аппарата (инвалидов-колясочников) и особенностями психофизического развития. В итоге в городе появится современная, красивая игровая площадка (таких еще нет даже в Минске). Родителей и детей горпарк примет как только там будет обеспечен их безопасный отдых – в конце июня.

Реализовать этот проект, стоимостью 28 тысяч долларов, удалось благодаря средствам международной технической помощи, РО РОО «Белая Русь» и организаций партнеров – КУП «Клецкое ЖКХ», ГЛХУ «Клецкий лесхоз», частных организаций района, механического завода. Местные индивидуальные предприниматели обещали помочь с приобретением игрушек, которые будут постоянно находиться на площадке. Там же планируется обустроить своеобразный «Читай-город» с полочками для книг.

P.S. Декоративный забор, безусловно, не защитит игровой комплекс от людей, которые любят добавить «ложку дегтя», а то что и похуже, в любое хорошее начинание. Методы борьбы с ними выбрали куда более действенные – на территории парка установят камеры видеонаблюдения.