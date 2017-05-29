Декрет о развитии предпринимательства обсудили на круглом столе

26 мая в Национальном центре законодательства и правовых исследований Беларуси состоялся круглый стол. Чиновники и представители бизнеса обсуждали замечания, поступившие к проекту президентского декрета о развитии предпринимательства.

В работе круглого стола приняли участие представители Администрации президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета госконтроля, Верховного Суда, Генпрокуратуры, министерств антимонопольного регулирования и торговли, экономики, транспорта и коммуникаций, финансов, по налогам и сборам, Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь, Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, Белорусского союза предпринимателей, Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация», Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». Все они обсуждали проект Декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

Участниками круглого стола были рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью конкретизации отдельных принципов взаимодействия государства и бизнеса, введением уведомительного порядка осуществления хозяйственной деятельности для отдельных субъектов хозяйствования, повышением роли объединений предпринимателей и общественно-консультативных советов по вопросам развития предпринимательства в формировании благоприятной деловой среды, созданием в Республике Беларусь института по защите прав предпринимателей. Также представителями бизнес-союзов были подняты проблемы, связанные с применением мер ответственности к субъектам хозяйствования и необходимостью упрощения налогообложения, сообщает Национальный правовой портал.