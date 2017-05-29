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На вопросы о школьных порядках и начале занятий в 9.00 ответит педагог-психолог
30.05.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Инициатива руководителя государства о переносе времени начала занятий на 9.00 вызвала большой резонанс среди родителей учеников. Но правильно ли это? У министерства образования появился новый руководитель, который предлагает не только пересмотреть учебные программы, переписать учебники, но и ввести единую школьную форму и принимать в школу даже пятилеток.
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Инициатива руководителя государства о переносе времени начала занятий на 9.00 вызвала большой резонанс среди родителей учеников. Но правильно ли это? У...
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