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Костевич: рынок труда в Беларуси стабилизируется

30.05.2017 16:22 — Новости Общества | БелТА  
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Костевич: рынок труда в Беларуси стабилизируется
Ирина Костевич. Фото из архива

30 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Рынок труда в Беларуси стабилизируется, заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается занятых в экономике, то за четыре месяца наблюдается сокращение. Но как позитивный момент хотела бы отметить, что сегодня происходит замедление тенденции сокращения количества занятых в экономике. Рынок труда в Беларуси постепенно стабилизируется", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест. "За первый квартал мы создали более 15 тыс. мест. Почти 56% - это места на новых предприятиях", - уточнила министр.

Ирина Костевич напомнила, что растет реальная заработная плата. "Темп роста составил 101,5%. Что касается выполнения задачи по достижению в декабре 2017 года заработной платы в Br1 тыс., то, бесспорно, все регионы поступательно идут к ее решению", - отметила она.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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