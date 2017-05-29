Кобяков: губернаторы не смогли глубоко вникнуть в проблемы занятости

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечает положительную динамику в экономике, однако есть проблемы с реальными доходами и ситуацией на рынке труда, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: перспективы по зарплате в размере $500 просматриваются

Во вторник президиум Совета министров на своем заседании рассмотрел итоги работы белорусской экономики за четыре месяца текущего года, а также прогноз по итогам мая и первого полугодия. Кобяков сообщил, что положительная динамика роста экономики в апреле сохранилась.

"Валовой внутренний продукт "добавил" еще две десятых процента и за 4 месяца составил 100,5%. В прогнозных параметрах находится инфляция. Потребительские цены за апрель выросли на 0,7%", – подчеркнул он.

По словам премьера, есть положительная динамика по внешней торговле, финансовым показателям и номинальной зарплате, а также по прямым иностранным инвестициям.

"Не выполнен только один показатель по реальным располагаемым денежным доходам населения (97,8% к уровню прошлого года). При этом реальная заработная плата за квартал по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличилась на 1%. Этот прирост зарплаты полностью обеспечен приростом производительности труда", – сказал глава правительства.

Кобяков также констатировал снижение процентных ставок по кредитам. "Но на практике острота проблемы "дорогих кредитов" (по старым кредитам) для реального сектора сохраняется. Я поручил руководителям госорганов эти вопросы более глубоко изучить, сегодня их рассмотрим", – сказал он.

Премьер поручил Минэкономики представить предложение, как обеспечить предприятия оборотными средствами. Минфин, в свою очередь, должен дать предложения по возможному участию страховых компаний в снижении рисков и улучшении условий кредитования. "Но следует понимать, что речь может идти только под конкретные контракты и гарантированную выручку", – уточнил Кобяков.

Что касается регионов, по словам премьера, три области по развитию экономики не вышли на уровень прошлого года – это Витебская, Гомельская и Могилевская. Кобяков отметил, что вопросы по созданию новых рабочих мест решаются практически повсеместно.

"Но проблемы эффективной занятости не решены. На рынке труда сохраняются дисбалансы. За первые 4 месяца этого года на 7,6 тысячи человек уволено больше, чем принято на работу. Только за 2016 год из наблюдаемой экономики (без учета выбывших по естественным причинам – выход на пенсию, умершие) выбыло более 35 тысяч человек", – сказал премьер.

Он напомнил, что еще в начале апреля поручил губернаторам детально на уровне районов разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе. "К сожалению, судя по имеющейся у меня информации, на местах так и не разобрались, где эти люди. Нет глубокого "погружения" в эту проблему", – считает премьер-министр.