30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается создать рабочую группу для развития делового туризма. Об этом шла сегодня речь во время круглого стола по развитию делового туризма в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен быть какой-то орган, который бы постоянно занимался вопросами развития делового туризма. Нужно государственно-частное партнерство, при этом должны быть соблюдены интересы и государства, и бизнеса. Возможно, нам нужно создать рабочую группу в рамках Министерства спорта и туризма", - отметил директор Центра стратегического развития "Маркетинговые системы" Анатолий Акантинов.

Развитию делового туризма должен поспособствовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. По оценке турбизнеса, интерес к проведению в Минске международных конференций, конгрессов и форумов в последнее время растет.

Беларусь как перспективное направление для делового туризма была представлена в мае на выставке IMEX Frankfurt 2017. Гостям мероприятия презентовали новое издание "MICE in Minsk. Каталог планирования мероприятий в Минске. 2017". В каталоге рассказывается о туристических возможностях Минска и Беларуси в целом, основных отелях, конференц-площадках, туристических объектах и т.д. В продвижении издания помогают в том числе Министерство спорта и туризма, Национальное агентство по туризму, Министерство иностранных дел.-0-