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Причиной неустойчивой погоды стал переход к новому ледниковому периоду - академик РАН

30.05.2017 17:20 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивость погоды объясняется тем, что Земля постепенно приближается к новому ледниковому периоду. Такую точку зрения высказал академик Российской АН, научный руководитель кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников, сообщает ТАСС.

По словам ученого, если говорить о бушующих ветрах, которые не только в Москве, но и в Европе, и в Америке, то это говорит о том, что Земля сейчас переживает переходный период от одного состояния к другому, так называемое межледниковье. При этом мы уже прожили около 10 тыс. лет из этого периода. И до нового ледникового периода остается около тысячи лет. Другими словами, мы приближаемся к похолоданию.

Владимир Мельников считает, что Земля входит в холодный 35-летний цикл. В такие переходные периоды вполне вероятны "некие особенности, резкие изменения". "И мы сейчас наблюдаем, то, что как раз в Москве случилось, это редкое явление в воздушных потоках. Мне кажется, что это одно из проявлений переходного периода от теплого к холодному циклу, потом постепенно это все сгладится", - отметил академик РАН.

29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. Жертвами шторма стали 16 человек, более 100 человек до сих пор остаются в больницах. Только в Москве ветер повалил 14 тыс. деревьев, повредил 2 тыс. машин, а также крыши 243 домов. Ураганный ветер также привел к массовому отключению электричества в Рязанской, Владимирской и Тульской областях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам ученого, если говорить о бушующих ветрах, которые не только в Москве, но и в Европе, и в Америке, то это говорит о том, что Земля сейчас переживает...

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