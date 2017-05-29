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Причиной неустойчивой погоды стал переход к новому ледниковому периоду - академик РАН
30.05.2017 17:20 — Новости Общества | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивость погоды объясняется тем, что Земля постепенно приближается к новому ледниковому периоду. Такую точку зрения высказал академик Российской АН, научный руководитель кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников, сообщает ТАСС.
По словам ученого, если говорить о бушующих ветрах, которые не только в Москве, но и в Европе, и в Америке, то это говорит о том, что Земля сейчас переживает переходный период от одного состояния к другому, так называемое межледниковье. При этом мы уже прожили около 10 тыс. лет из этого периода. И до нового ледникового периода остается около тысячи лет. Другими словами, мы приближаемся к похолоданию.
Владимир Мельников считает, что Земля входит в холодный 35-летний цикл. В такие переходные периоды вполне вероятны "некие особенности, резкие изменения". "И мы сейчас наблюдаем, то, что как раз в Москве случилось, это редкое явление в воздушных потоках. Мне кажется, что это одно из проявлений переходного периода от теплого к холодному циклу, потом постепенно это все сгладится", - отметил академик РАН.
29 мая
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По словам ученого, если говорить о бушующих ветрах, которые не только в Москве, но и в Европе, и в Америке, то это говорит о том, что Земля сейчас переживает...
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