В Беларуси проживает 1,852 млн детей

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 января 2017 года проживало 1,852 млн детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 95 тыс. человек (на 5,4%), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В стране насчитывается 813 тыс. детей в возрасте до 6 лет (43,9%), 766 тыс. - в возрасте 7-14 лет (41,4%), 273 тыс. - в возрасте 15-17 лет (14,7%).

В прошлом году в Беларуси родилось 117,8 тыс. детей, что на 9,7 тыс. новорожденных больше по сравнению с 2010 годом. Уровень рождаемости увеличился с 11,4 на 1000 человек населения в 2010 году до 12,4 в 2016 году. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2016 году на свет появилось 60,6 тыс. мальчиков и 57,1 тыс. девочек.

Значительное внимание со стороны государства и общества в целом уделяется вопросам защиты детей, оставшихся без родительской опеки. На начало текущего года из 20,2 тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось 16,3 тыс. (81%), в детских интернатных учреждениях - 3,9 тыс. детей-сирот (19%).

В республике в 2016 году работало 3879 учреждений дошкольного образования, из них 2076 - в городах и городских поселках, 1803 - в сельской местности. Учреждения дошкольного образования посещало 418,1 тыс. детей. За последние пять лет их численность увеличилась на 30,7 тыс. детей, или на 7,9%.

На начало 2016/2017 учебного года в республике функционировало 3155 дневных общеобразовательных учреждений, где обучалось 981,6 тыс. человек. Из них программы повышенного уровня проходили 145,3 тыс. учащихся 210 гимназий и 7,8 тыс. детей, обучавшихся в 29 лицеях.

Действует система дополнительного образования: работают студии детского творчества, спортивные клубы, художественные школы и другие учреждения. В 2016 году функционировали 3,2 тыс. технических и спортивно-технических объединений, 2,4 тыс. эколого-биологических, 2,9 тыс. туристско-краеведческих, 4,1 тыс. физкультурно-спортивных, 14 тыс. художественных и 4,8 тыс. других объединений. Общая численность учащихся в объединениях по интересам составляла 389 тыс. человек.

Государством уделяется большое внимание усилению материальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. Размер пособий при рождении детей по сравнению с маем 2016 года увеличился на 8,2%.

В целях снижения заболеваемости детей в республике проводится вакцинация. В 2016 году прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК), а также коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) сделаны 97,9% детей, против туберкулеза - 98,4%.

В республике ежегодно функционирует более 6 тыс. воспитательно-оздоровительных учреждений образования, в том числе 4,5 тыс. с дневным и 1,5 тыс. с круглосуточным пребыванием детей. В 2016 году в оздоровительных лагерях отдохнуло более 360,3 тыс. мальчиков и девочек.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня. В Беларуси охрана детства, защита прав и интересов детей - одно из приоритетных направлений деятельности государства. В республике создана Национальная комиссия по правам ребенка, которая осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов детей.-0-