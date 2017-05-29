МИНСК, 30 мая – Sputnik. Поклонники популярного сериала "Игры престолов" и эксперты делают ставки на то, что героиня картины Серсея Ланнистер не выживет в седьмом сезоне саги.

"Игра престолов" – сериал студии HBO, снятый по мотивам романов фантаста Джорджа Мартина. Любовь у миллионов зрителей сага завоевала не только благодаря динамичному сюжету, но и частым смертям героев – многие фанаты признаются, что именно из-за такой непредсказуемости они и следят за "Игрой престолов".

После выхода первого трейлера нового сезона фанаты и эксперты начали делать ставки: кто же умрет в седьмом сезоне. Согласно своеобразному рейтингу, опубликованному изданием Mashable, в рейтинг "на вылет" входят Эллария Сэнд, Тормунд Великанья Смерть, Серый Червь, Эурон и Теон Грейджои.

Наиболее высокие шансы погибнуть в седьмом сезоне "Игры престолов" – у героев Петира Бейлиша и Серсеи Ланнистер.

Первую серию седьмого сезона "Игры престолов" представят 16 июля. В сезоне будет семь серий, он станет предпоследним. Аудитория "Игры престолов" достигает нескольких десятков миллионов человек в серию, также сериал zdkztncz самый популярный по пиратским скачиваниям и онлайн-просмотрам.