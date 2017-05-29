ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали возможные смерти в новом сезоне "Игры престолов"

30.05.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Поклонники популярного сериала "Игры престолов" и эксперты делают ставки на то, что героиня картины Серсея Ланнистер не выживет в седьмом сезоне саги.

Эксперты назвали возможные смерти в новом сезоне "Игры престолов"
© Фото: телеканал HBO
Опубликован трейлер нового сезона "Игры престолов"

"Игра престолов" – сериал студии HBO, снятый по мотивам романов фантаста Джорджа Мартина. Любовь у миллионов зрителей сага завоевала не только благодаря динамичному сюжету, но и частым смертям героев – многие фанаты признаются, что именно из-за такой непредсказуемости они и следят за "Игрой престолов".

После выхода первого трейлера нового сезона  фанаты и эксперты начали делать ставки: кто же умрет в седьмом сезоне. Согласно своеобразному рейтингу, опубликованному изданием Mashable, в рейтинг "на вылет" входят Эллария Сэнд, Тормунд Великанья Смерть, Серый Червь, Эурон и Теон Грейджои.

Наиболее высокие шансы погибнуть в седьмом сезоне "Игры престолов" – у героев Петира Бейлиша и Серсеи Ланнистер.

Первую серию седьмого сезона "Игры престолов" представят 16 июля. В сезоне будет семь серий, он станет предпоследним. Аудитория "Игры престолов" достигает нескольких десятков миллионов человек в серию, также сериал zdkztncz самый популярный по пиратским скачиваниям и онлайн-просмотрам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Романы Джорджа Мартина и экранизация его "Песни льда и пламени" славятся именно обилием смертей – погибают в "Игре престолов" даже главные герои.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Причиной неустойчивой погоды стал переход к новому ледниковому периоду - академик РАН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика