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Эксперты назвали возможные смерти в новом сезоне "Игры престолов"
30.05.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Поклонники популярного сериала "Игры престолов" и эксперты делают ставки на то, что героиня картины Серсея Ланнистер не выживет в седьмом сезоне саги.
© Фото: телеканал HBO
"Игра престолов" – сериал студии HBO, снятый по мотивам романов фантаста Джорджа Мартина. Любовь у миллионов зрителей сага завоевала не только благодаря динамичному сюжету, но и частым смертям героев – многие фанаты признаются, что именно из-за такой непредсказуемости они и следят за "Игрой престолов".
После выхода первого трейлера нового сезона фанаты и эксперты начали делать ставки: кто же умрет в седьмом сезоне. Согласно своеобразному рейтингу, опубликованному изданием Mashable, в рейтинг "на вылет" входят Эллария Сэнд, Тормунд Великанья Смерть, Серый Червь, Эурон и Теон Грейджои.
Наиболее высокие шансы погибнуть в седьмом сезоне "Игры престолов" – у героев Петира Бейлиша и Серсеи Ланнистер.
Первую серию седьмого сезона "Игры престолов" представят 16 июля. В сезоне будет семь серий, он станет предпоследним. Аудитория "Игры престолов" достигает нескольких десятков миллионов человек в серию, также сериал zdkztncz самый популярный по пиратским скачиваниям и онлайн-просмотрам.
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Романы Джорджа Мартина и экранизация его "Песни льда и пламени" славятся именно обилием смертей – погибают в "Игре престолов" даже главные герои.
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