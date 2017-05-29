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Больше камер, единый центр. Что известно о новой системе мониторинга общественной безопасности
30.05.2017 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко
Откуда появилась идея создать систему мониторинга?
С таким предложением выступило МВД. О том, что президент его одобрил, министр внутренних дел Игорь Шуневич
Что она будет собой представлять?
Это будет единая дежурная часть для ведомств, которые отвечают за здоровье граждан и безопасность. Туда будет стекаться информация со всех камер видеонаблюдения в стране. С помощью программ видеоаналитики оператор будет получать информацию о ЧП и передавать ее нужному ведомству: если пожар — МЧС, если ДТП — ГАИ и т.д.
Кто получит доступ к информации с камер наблюдения?
Среди силовых структур — органы внутренних дел, КГБ, ОАЦ, МЧС, пограничный и таможенный комитеты, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности президента.
Сколько будет храниться эта информация?
По
Кто отвечает за техническую часть системы мониторинга?
Воплощать проект в жизнь «начиная от покупки „железа“ и заканчивая эксплуатацией» будет технический оператор, которого
Каков бюджет проекта?
Когда заработает система?
Нас будут везде снимать камеры наблюдения?
Они уже снимают. Камеры наблюдения
Где еще установят камеры?
В тех местах, которые попадают под утвержденные правительством
То есть, камер станет больше — вот и все изменения?
Нет. Главное новшество — появится единый центр, который объединит информацию от всех систем видеонаблюдения в стране.
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Лукашенко подписал указ о системе мониторинга общественной безопасности. Она заработает через 2−3 года в виде межведомственной дежурной части и замкнет на себе...
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