Больше камер, единый центр. Что известно о новой системе мониторинга общественной безопасности

Александр Лукашенко подписал указ о системе мониторинга общественной безопасности. Она заработает через 2−3 года в виде межведомственной дежурной части и замкнет на себе информацию по меньшей мере с 10 тысяч камер наблюдения по всей стране. TUT.BY собрал и подытожил все, что известно про систему уже сейчас.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Откуда появилась идея создать систему мониторинга?

С таким предложением выступило МВД. О том, что президент его одобрил, министр внутренних дел Игорь Шуневич сообщил 27 марта — через 2 дня после массовых задержаний на Дне Воли. «Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система», — заметил тогда Александр Лукашенко.

Что она будет собой представлять?

Это будет единая дежурная часть для ведомств, которые отвечают за здоровье граждан и безопасность. Туда будет стекаться информация со всех камер видеонаблюдения в стране. С помощью программ видеоаналитики оператор будет получать информацию о ЧП и передавать ее нужному ведомству: если пожар — МЧС, если ДТП — ГАИ и т.д.

Кто получит доступ к информации с камер наблюдения?

Среди силовых структур — органы внутренних дел, КГБ, ОАЦ, МЧС, пограничный и таможенный комитеты, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности президента.

Сколько будет храниться эта информация?

По указу , не меньше месяца.

Кто отвечает за техническую часть системы мониторинга?

Воплощать проект в жизнь «начиная от покупки „железа“ и заканчивая эксплуатацией» будет технический оператор, которого выберут по конкурсу . Это будет либо государственная компания, либо «надежный частник, готовый стать инвестором».

Каков бюджет проекта?

Речь идет о сумме до 100 млн долларов.

Когда заработает система?

По планам МВД , на разработку и реализацию потребуется 2−3 года.

Нас будут везде снимать камеры наблюдения?

Они уже снимают. Камеры наблюдения установлены более чем на 7 тысячах объектов по всей стране. Среди них кафе и магазины, вокзалы и школы, стадионы и больницы. С созданием системы мониторинга камер станет больше: МВД собирается оснастить ими еще 2−4 тысячи объектов.

Где еще установят камеры?

В тех местах, которые попадают под утвержденные правительством критерии объектов, обязательных к оснащению видеонаблюдением. Если объект этим критериям не соответствует, установить камеры и подключиться к общей системе мониторинга его собственник сможет по желанию.

То есть, камер станет больше — вот и все изменения?

Нет. Главное новшество — появится единый центр, который объединит информацию от всех систем видеонаблюдения в стране.