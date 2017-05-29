Обед арестанта: чем кормят людей на Окрестина и кто для них готовит

Активисты, которые попадают на «сутки» на Окрестина, часто жалуются на условия содержания. Блогер Роман Протасевич, который недавно отсидел 10 суток , пошел дальше: он написал жалобу в МВД по поводу плохого питания. Из ответа стало известно, что завтраки, обеды и ужины в изолятор поставляет «ПабЕда».

Журналисты Naviny.by побывали в столовой и не только увидели, что готовят для людей «на сутках», но и сами попробовали стандартный обед арестанта.

«Мы 15 лет готовим для изолятора, никто не жаловался»

«ПабЕда» находится недалеко от станции метро «Петровщина», в одном комплексе зданий с универсамом «Волгоград». Принадлежит кафе компании «Ажына».









Надо сказать, что о своем визите администрацию кафе мы не предупреждали. Узнав, что один из задержанных написал жалобу на качество питания, управляющая проводит нас в свой кабинет.

«Я вам сейчас всё расскажу и покажу. Скрывать нам нечего», — говорит Людмила Зубова.

По ее словам, уже более 15 лет кафе готовит завтраки, обеды и ужины для Центра изоляции правонарушителей и изолятора временного содержания — оба учреждения находятся на Окрестина.

«Мы выиграли тендер. Если не ошибаюсь, на 15% снизили цену. Нас уже хорошо знает администрация. Работаем мы строго по нормативам, претензий раньше не поступало».

Управляющая говорит, что три раза в день сотрудники изолятора приезжают в кафе, чтобы забрать еще горячую еду.

«Наша задача — приготовить, развозят и раздают еду сотрудники ЦИП и ИВС, — пояснила собеседница. — Каждый день мы выясняем, сколько порций готовить. На выходных, когда суд не работает, задержанных больше. Точное число сказать не могу, но больше ста человек. Готовят для них шесть поваров, в две смены».

На 3 рубля 85 копеек человека нужно покормить три раза в день

Эти же повара готовят и для посетителей кафе. Здесь, кстати, часто обедают сотрудники суда Московского района, который находится буквально через дорогу.

















Но питание в кафе и питание для изолятора — это, как говорится, две большие разницы. У задержанных свое меню и свои нормы. В день на питание уходит всего 3 рубля 85 копеек. На эти деньги человека должны покормить три раза.

После отбытия ареста каждому выставляется счет. За каждый день в изоляторе нужно вернуть государству порядка 11 рублей. Так вот, питание — это всего лишь часть затрат, еще 7 рублей 15 копеек — это другие расходы.

Меню для арестантов напоминает меню в школьной или больничной столовой. Утром дают кашу, чай, белый и черный хлеб. В обед — суп, котлету или рыбу с гарниром, хлеб, иногда соленый огурец. На ужин — котлета или рыба с гарниром, хлеб.



Вот чем кормили арестантов на Окрестина 25 мая



А это меню на 30 мая. Мало чем отличается от меню пятидневной давности

Обратите внимание, что напитки ни днем, ни вечером не выдают. Также в рационе нет салатов, фруктов. Так что без передач от родственников питание вряд ли можно назвать полноценным. Но нужно понимать, что за 3 рубля 85 копеек предложить что-то большее вряд ли возможно по сегодняшним ценам.

Кстати, меню не меняется по прихоти шеф-повара. Так что если вам выписали 15 суток, то на вторую неделю вы уже будете знать, что дают в изоляторе каждый день. Ну, или если попали «на сутки» второй раз, тоже будете представлять, чем там кормят.









«Мы им сосиски высшего сорта заказываем»

Сотрудники кафе не понимают, за что на них жалуются.

«Посмотрите, мы им сосиски высшего сорта заказываем! А свинина для котлет какая! Рыба — тушка хека, производитель — США. Да вы такую в „Виталюре“ (рыбный магазин. — ред.) не всегда найдете, — говорит управляющая. — Такие же продукты мы заказываем для меню нашего кафе».















































«Что им не нравится, мы не понимаем, — отмечают повара. — Просто там люди такие сидят, обозленные, вот и цепляются. А еда у нас нормальная, как в любой столовой».

Мы попали на кухню, когда был приготовлен обед на вторник. В меню — картофельный суп с макаронами, рыбная котлета с гречкой и соленым огурцом.

«Можете сами всё попробовать! Смотрите, в кашу мы добавляем маргарин, так положено, — говорит Людмила Зубова. — Даже хлеб для них заказываем специальный, с отрубями».

Еда для арестантов напоминает школьный обед

Итак, пробуем обед для арестанта. Суп, чувствуется, на курином бульоне, но мяса в нем нет. Точно такой же пациентам дают в больницах. Немного картошки, морковь, лук и макароны.





«Им не положен мясной бульон, — объяснила повар. — Но мы как делаем: отвариваем для меню кафе, к примеру, курицу, а бульон потом используем для этих супов, так наваристее выходит. На второе — рыбная котлета с гречкой и соленым огурцом. Гарнир вышел отличный, рыбная котлета — на любителя, слишком много панировки, но такие же котлеты готовят в любой школьной или заводской столовой. Единственное, что я бы не стала есть, — огурец, уж очень соленый».

В общем, стандартный такой школьный обед. Честно сказать, мы ожидали, что всё будет гораздо хуже. Хотя нужно учесть, что мы видели еду до отправки в изолятор. В каком виде и в каком объеме она доходит до задержанных — отдельный вопрос.

И еще вопрос — на что идут 7 рублей 15 копеек из тех 11 рублей, которые арестанты должны заплатить за каждые сутки в изоляторе. Ведь, как мы выяснили, трехразовое питание стоит всего 3 рубля 85 копеек. Эти вопросы мы направили в МВД.