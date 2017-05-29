Во Дворце Независимости впервые вручили билеты новым членам БРСМ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения членских билетов ОО "БРСМ" лучшим учащимся минской гимназии № 2 состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Членские билеты самой массовой молодежной организации Беларуси ребятам вручили первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ Елена Лисай и замдиректора гимназии по воспитательной работе Виктория Денисевич.

"Дворец Независимости является знаковым и современным символом белорусской государственности, поэтому это мероприятие является очень значимым, - отметила Елена Лисай. - Уверена, что это событие останется надолго в памяти у ребят и, возможно, даже поможет определить жизненные приоритеты".

Затем для учащихся провели экскурсию по Дворцу Независимости, во время которой юношам и девушкам рассказали о наиболее знаковых местах, где принимаются важные для страны решения, проводятся международные встречи, переговоры и саммиты.

Гимназисты также осмотрели развернувшуюся здесь выставку известного белорусского живописца Семена Домарада, а затем им показали фильм об этапах строительства Дворца Независимости и его архитектурных особенностях.-0-