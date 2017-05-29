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Во время урагана в Москве пострадал белорус. Он находится в больнице
30.05.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Во время
— У него закрытая травма грудной клетки, перелом ребер, вывих плеча, закрытая травма живота, — сообщили в белорусском консульстве в Москве.
Известно, что мужчине 40 лет.
Напомним, после урагана, который 29 мая накрыл Москву и Московскую область, погибло 16 человек.
Всего же за медицинской помощью обратилось около 170 человек, 108 человек остаются в больницах, состояние 8 оценивается как тяжелое. Среди пострадавших более 20 детей.
По словам медиков, люди получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.
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Во время вчерашнего урагана в Москве и Московской пострадал белорус. Сейчас с травмами средней степени тяжести он находится в больнице города Домодедово.
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