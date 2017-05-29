МИНСК, 30 мая – Sputnik. Финальная стадия переговоров с экспертами Еврокомиссии об упрощении для граждан Беларуси визового режима при посещении государств, входящих в Европейский союз, пройдет в июне текущего года, сообщил во вторник на брифинге начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

В настоящее время республика и ЕС обсуждают детали механизма упрощения визового режима. В МВД надеются, что шенгенские визы для белорусов подешевеют с 60 до 35 евро уже в следующем году.

"В июне ожидается прибытие технических экспертов из Европейской комиссии, которые вместе с сотрудниками МВД Беларуси обсудят финальную стадию переговорного процесса по поводу виз", – сказал Бегун.

Он также отметил, что все нерешенные вопросы урегулированы, и выразил надежду, что июньская встреча станет последним раундом технических консультаций.

"Есть ожидание, что никаких кардинальных изменений не последует и переговоры будут завершены в этом году", – уточнил представитель МВД.

По словам Бегуна в случае ратификации соглашения белорусским парламентом, уже в 2018 году граждане Беларуси будут иметь возможность получать шенгенские визы за 35 евро.