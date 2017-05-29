ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: финал переговоров по "шенгену" за 35 евро пройдет в июне

30.05.2017 18:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Финальная стадия переговоров с экспертами Еврокомиссии об упрощении для граждан Беларуси визового режима при посещении государств, входящих в Европейский союз, пройдет в июне текущего года, сообщил во вторник на брифинге начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

МВД: финал переговоров по "шенгену" за 35 евро пройдет в июне
© Sputnik/
Шенген для белорусов может подешеветь до 35 евро уже в следующем году

В настоящее время республика и ЕС обсуждают детали механизма упрощения визового режима. В МВД надеются, что шенгенские визы для белорусов подешевеют с 60 до 35 евро уже в следующем году.

"В июне ожидается прибытие технических экспертов из Европейской комиссии, которые вместе с сотрудниками МВД Беларуси обсудят финальную стадию переговорного процесса по поводу виз", – сказал Бегун.

Он также отметил, что все нерешенные вопросы урегулированы, и выразил надежду, что июньская встреча станет последним раундом технических консультаций. 

"Есть ожидание, что никаких кардинальных изменений не последует и переговоры будут завершены в этом году", – уточнил представитель МВД.

По словам Бегуна в случае ратификации соглашения белорусским парламентом, уже в 2018 году граждане Беларуси будут иметь возможность получать шенгенские визы за 35 евро. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусском ведомстве надуются, что нынешние переговоры станут последними при подготовке соглашения с ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Посольство Беларуси в России подтвердило информацию о пострадавшем во время стихии в московском регионе белорусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика