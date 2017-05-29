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МВД: финал переговоров по "шенгену" за 35 евро пройдет в июне
30.05.2017 18:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Финальная стадия переговоров с экспертами Еврокомиссии об упрощении для граждан Беларуси визового режима при посещении государств, входящих в Европейский союз, пройдет в июне текущего года, сообщил во вторник на брифинге начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.
В настоящее время республика и ЕС обсуждают детали механизма упрощения визового режима. В МВД надеются, что шенгенские визы для белорусов подешевеют с 60 до 35 евро уже в следующем году.
"В июне ожидается прибытие технических экспертов из Европейской комиссии, которые вместе с сотрудниками МВД Беларуси обсудят финальную стадию переговорного процесса по поводу виз", – сказал Бегун.
Он также отметил, что все нерешенные вопросы урегулированы, и выразил надежду, что июньская встреча станет последним раундом технических консультаций.
"Есть ожидание, что никаких кардинальных изменений не последует и переговоры будут завершены в этом году", – уточнил представитель МВД.
По словам Бегуна в случае ратификации соглашения белорусским парламентом, уже в 2018 году граждане Беларуси будут иметь возможность получать шенгенские визы за 35 евро.
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В белорусском ведомстве надуются, что нынешние переговоры станут последними при подготовке соглашения с ЕС.
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