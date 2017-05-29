В лимузине, на велосипеде и аттракционах. Как гродненские выпускники отметчают последний звонок

Сегодня в Беларуси прозвучал последний звонок для учеников 9-х и 11-х классов. В этом году в нашей стране более 57 тысяч парней и девушек оканчивают среднюю школу. После торжественных школьных линеек, гродненские выпускники традиционно отправились гулять по улицам и паркам города. TUT.BY прогулялся вместе с ними.





Ребята катались в лимузинах, на велосипедах и аттракционах в парке имени Жилибера, гуляли по набережной Немана, делали селфи, смеялись и танцевали. В общем, праздновали начало новой взрослой жизни. Впереди у выпускников — экзамены, а пока можно беззаботно погулять по весеннему городу.



















































