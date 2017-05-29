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В лимузине, на велосипеде и аттракционах. Как гродненские выпускники отметчают последний звонок
30.05.2017 18:38 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Беларуси прозвучал последний звонок для учеников 9-х и 11-х классов. В этом году в нашей стране
Ребята катались в лимузинах, на велосипедах и аттракционах в парке имени Жилибера, гуляли по набережной Немана, делали селфи, смеялись и танцевали. В общем, праздновали начало новой взрослой жизни. Впереди у выпускников — экзамены, а пока можно беззаботно погулять по весеннему городу.
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После того, как закончились школьные линейки, гродненские выпускники традиционно отправились гулять по улицам и паркам.TUT.BY прогулялся вместе со вчерашними...
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