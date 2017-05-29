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Введение биометрических паспортов обойдется Беларуси дешевле, чем другим странам СНГ

30.05.2017 18:29 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение биометрических паспортов обойдется Беларуси дешевле, чем другим странам СНГ. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Введение биометрических документов обойдется Беларуси на порядок дешевле подобной процедуры в остальных странах СНГ. Сумма затрат составит 12-14 млн евро", - сказал начальник департамента.

По его словам, уже подготовлен соответствующий дизайн документов и согласована с заинтересованными органами эскиз-модель. "Определились с перечнем оборудования, которое будет устанавливаться в подразделениях по гражданству и миграции, а также в центре персонализации документов МВД для того, чтобы снимать биометрическую информацию. Сейчас готовится техзадание для данных проектов. Будет объявлен тендер, победитель которого будет реализовывать эти проекты вместе с МВД", - проинформировал Алексей Бегун.

Стоимость биометрического паспорта составит около 30 евро, стоимость ID-карты - одну базовую величину (сейчас БВ составляет Br23). Кроме прочего, отличием нового паспорта будет расположение фото на первой странице. Также все страницы паспорта будут разные - это сделано для повышения защиты документа. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. Также госорганы планируют сделать дополнительное банковское приложение - это позволит использовать карту во многих целях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость биометрического паспорта составит около 30 евро, стоимость ID-карты - одну базовую величину (сейчас БВ составляет Br23). Кроме прочего, отличием нового...

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