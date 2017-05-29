Для школьников Беларуси прозвенел последний звонок

Белорусские выпускники простились со школой. Сегодня для них прозвенел последний звонок. В одной из новых столичных школ состоялся первый выпуск.

Цветы, объятия и много совместных фото - сегодня самые популярные хэштеги #последний звонок и #любимая школа. Но даже в праздничный день выпускники думают о предстоящих заботах. Впереди ответственный этап - экзамены .

Выпускные вечера пройдут в Беларуси 9 и 10 июня. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Анны Данилюк.