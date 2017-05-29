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Для школьников Беларуси прозвенел последний звонок
30.05.2017 18:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские выпускники
Цветы, объятия и много совместных фото - сегодня самые популярные хэштеги #последний звонок и #любимая школа. Но даже в праздничный день выпускники думают о предстоящих заботах. Впереди ответственный этап -
Выпускные вечера пройдут в Беларуси 9 и 10 июня. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Анны Данилюк.
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