﻿ Для школьников Беларуси прозвенел последний звонок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для школьников Беларуси прозвенел последний звонок

30.05.2017 18:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские выпускники простились со школой. Сегодня для них прозвенел последний звонок. В одной из новых столичных школ состоялся первый выпуск.

Цветы, объятия и много совместных фото - сегодня самые популярные хэштеги #последний звонок и #любимая школа. Но даже в праздничный день выпускники думают о предстоящих заботах. Впереди ответственный этап - экзамены.

Выпускные вечера пройдут в Беларуси 9 и 10 июня. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Анны Данилюк.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускные вечера пройдут в республике 9 и 10 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Введение биометрических паспортов обойдется Беларуси дешевле, чем другим странам СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика