МВД о новых паспортах: будет не стыдно показать за границей

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Государство планирует потратить на внедрение новых биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси около 12-15 миллионов евро, заявил на брифинге во вторник начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

Биометрические паспорта и ID-карты, по информации МВД начнут вводить в республике с 1 января 2019 года – выдавать их будут белорусским гражданам и лицам без гражданства, которые обратятся за получением вида на жительство в Беларуси.

"На внедрение биометрических документов планируется потратить 12-15 миллионов евро", – сказал Бегун.

Он также сообщил, что МВД уже подготовлен перечень документов и согласован с республиканскими органами госуправления эскиз этого документа, определились с перечнем оборудования, которое будет установлено в подразделениях по гражданству и миграции для снятия биометрической информации.

В состав биометрических документов будет входить, по словам Бегуна, электронная цифровая подпись гражданина, его фото, отпечатки пальцев и стандартные данные. При этом для граждан Беларуси стоимость ID-карты (внутренний документ) составит одну базовую величину (23 рубля), а заграничного биометрического паспорта – 20-30 долларов США.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Образцы ID-карт

Представитель МВД отметил, что такими удостоверениями личности будет удобно пользоваться: на границе: там установят электронные ворота и гражданам для идентификации личности нужно будет приложить паспорт к считывающему устройству.

По словам Бегуна, ID-карта также будет оборудована дополнительным банковским приложением и ее можно будет использовать при совершении коммерческих операций. Новые паспорта, как уточнил представитель МВД, будут красивыми и их "будет не стыдно предъявлять за рубежом".

Он также отметил, что в настоящее время ведомство готовит техническое задание и в последующем планируется провести тендер на разработку документа: победитель совместно с МВД будет реализовывать проект.