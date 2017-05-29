ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД о новых паспортах: будет не стыдно показать за границей

30.05.2017 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Государство планирует потратить на внедрение новых биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси около 12-15 миллионов евро, заявил на брифинге во вторник начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

МВД о новых паспортах: будет не стыдно показать за границей
© Sputnik/
МВД: финал переговоров по "шенгену" за 35 евро пройдет в июне

Биометрические паспорта и ID-карты, по информации МВД начнут вводить в республике с 1 января 2019 года – выдавать их будут белорусским гражданам и лицам без гражданства, которые обратятся за получением вида на жительство в Беларуси.

"На внедрение биометрических документов планируется потратить 12-15 миллионов евро", – сказал Бегун.

Он также сообщил, что МВД уже подготовлен перечень документов и согласован с республиканскими органами госуправления эскиз этого документа, определились с перечнем оборудования, которое будет установлено в подразделениях по гражданству и миграции для снятия биометрической информации. 

В состав биометрических документов будет входить, по словам Бегуна, электронная цифровая подпись гражданина, его фото, отпечатки пальцев и стандартные данные. При этом для граждан Беларуси стоимость ID-карты (внутренний документ) составит одну базовую величину (23 рубля), а заграничного биометрического паспорта – 20-30 долларов США.

МВД о новых паспортах: будет не стыдно показать за границей
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Образцы ID-карт

Представитель МВД отметил, что такими удостоверениями личности будет удобно пользоваться: на границе: там установят электронные ворота и гражданам для идентификации личности нужно будет приложить паспорт к считывающему устройству.

По словам Бегуна, ID-карта также будет оборудована дополнительным банковским приложением и ее можно будет использовать при совершении коммерческих операций. Новые паспорта, как уточнил представитель МВД, будут красивыми и их "будет не стыдно предъявлять за рубежом".

Он также отметил, что в настоящее время ведомство готовит техническое задание и в последующем планируется провести тендер на разработку документа: победитель совместно с МВД будет реализовывать проект.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для граждан Беларуси стоимость ID-карты составит одну базовую величину (23 рубля), а заграничного паспорта – 20-30 долларов США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В лимузине, на велосипеде и аттракционах. Как гродненские выпускники отметчают последний звонок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика