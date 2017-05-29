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Почти 10 тыс. жителей Москвы и области остаются без света после урагана

30.05.2017 19:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая – Sputnik. Почти 10 тысяч человек остаются без электроснабжения в Москве, Московской и Калужской областях, сообщается на сайте Минэнерго России.

Почти 10 тыс. жителей Москвы и области остаются без света после урагана
© Sputnik Евгений Одиноков
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В понедельник 29 мая из-за дождя и порывистого ветра в шести регионах (Москва, Московская, Калужская, Владимирская, Тульская и Рязанская области) Центрального федерального округа происходили отключения в электрических сетях.

"По состоянию на 17:00 аварийно-восстановительные работы продолжаются в городе Москва, Московской, Калужской областях. В Тульской и Рязанской областях аварийно-восстановительные работы в основном завершены", — говорится в сообщении.

Сейчас без электроснабжения остаются около 9,95 тысячи человек, самая сложная обстановка – в Москве и Московской области: там восстановления электроснабжения ждут около 8,4 тысячи человек.

В настоящее время к работам привлечено более 440 бригад в составе свыше 1,74 тысячи человек, а также около 340 единиц специальной техники. 

 
Теги: Минск
 
 
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Самая сложная ситуация, по информации энергетиков, сложилась в Москве и области – там восстановления электроснабжения ждут около 8,4 тысячи человек.

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