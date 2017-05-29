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Певица Ариана Гранде снова выступит в Манчестере

30.05.2017 19:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Американская певица Ариана Гранде выступит в Манчестере с благотворительным концертом 4 июня, сообщает телеканал Sky News.

Шоу под названием One love Manchester состоится в воскресенье, 4 июня, на стадионе Emirates Old Trafford. Концерт пройдет в знак солидарности с жителями города, который подвергся террористической атаке 23 мая.

На сцену кроме Арианы Гранде также выйдут Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, а также группы Coldplay и Take That.

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая на стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ). Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы концерта отмечают, что зрителям, присутствовавшим на предыдущем выступлении Гранде 23 мая, будут предоставлены бесплатные билеты.

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