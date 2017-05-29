Певица Ариана Гранде снова выступит в Манчестере

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Американская певица Ариана Гранде выступит в Манчестере с благотворительным концертом 4 июня, сообщает телеканал Sky News .

Шоу под названием One love Manchester состоится в воскресенье, 4 июня, на стадионе Emirates Old Trafford. Концерт пройдет в знак солидарности с жителями города, который подвергся террористической атаке 23 мая.

На сцену кроме Арианы Гранде также выйдут Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, а также группы Coldplay и Take That.

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая на стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв . Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ). Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.