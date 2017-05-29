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Певица Ариана Гранде снова выступит в Манчестере
30.05.2017 19:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Американская певица Ариана Гранде выступит в Манчестере с благотворительным концертом 4 июня, сообщает телеканал
Шоу под названием One love Manchester состоится в воскресенье, 4 июня, на стадионе Emirates Old Trafford. Концерт пройдет в знак солидарности с жителями города, который подвергся террористической атаке 23 мая.
На сцену кроме Арианы Гранде также выйдут Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, а также группы Coldplay и Take That.
Напомним,
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Организаторы концерта отмечают, что зрителям, присутствовавшим на предыдущем выступлении Гранде 23 мая, будут предоставлены бесплатные билеты.
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