Лукашенко: Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел собрание Олимпийского комитета Беларуси и поручил определить наиболее перспективные направления в этой сфере.

«Поскольку спорт сегодня является не просто спортом, а большой политикой, были попытки воздействовать на страны и не допустить того, чтобы в нашей стране проводились международные соревнования. Тем не менее, в этой ситуации нам удалось переломить ход событий и привезти к себе очень серьезные этапы кубков, и даже Европейские игры и Чемпионат мира за короткий промежуток времени», - отметил глава государства.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии. «Наша страна стала одним из спортивных центров Евразии, привлекая на свои стадионы международные соревнования самого высокого уровня», - сказал он.