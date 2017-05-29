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Лучшего менеджера по качеству выберут в Беларуси

30.05.2017 20:06 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лучший менеджер по качеству" объявлен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Конкурс проводится для менеджеров по качеству по разным номинациям в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих. Принимать участие могут менеджеры, которые представляют организации, имеющие сертифицированные системы менеджмента качества, работают по направлению менеджмента качества не менее трех последних лет и обладают высоким профессиональным уровнем.

Организация, представляющая своих сотрудников для участия в конкурсе, должна подать до 31 августа в секретариат конкурсной комиссии заявку и комплект документов.

Конкурс проводится для содействия повышению конкурентоспособности продукции и услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках, авторитета менеджеров по качеству и имиджа организаций, профессионального уровня менеджеров по качеству и имиджа профессии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурс проводится для менеджеров по качеству по разным номинациям в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих.

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