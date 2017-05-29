Владелец казино в Бресте похитил с помощью поддельных банковских карт более 50 тысяч долларов

Владелец одного из казино в Бресте был приговорен к 13 годам за хищения крупных денежных сумм. Как рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, используя поддельные банковские карты он снял со счетов в банках более 100 тысяч белорусских рублей.

38-летний уроженец Армении, открывший казино в Бресте, захотел расширить свой бизнес и приобрести еще казино и в Могилеве. Но необходимой для этого суммы он не имел, потому решил похитить деньги с помощью поддельных банковских платежных карт.

Используя так называемый «белый пластик» с банковских счетов в разных странах мира, он попытался снять в общей сложности более 4 млрд неденоминированных рублей. Так как часть транзакций банками была отклонена, ему удалось снять только 1 млрд рублей.

«В ходе расследования дела было изъято более 200 таких карт, по которым обвиняемый с января по апрель 2014 года совершил более 500 трансакций. Суммы похищенного варьировались от Br1 млн до Br200 млн единовременно», — сообщила подробности Гончарова.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого. Ему был инкриминирован ряд составов преступлений, в том числе хищение путем использования компьютерной техники, покушение на хищение и само хищение в особо крупном размере. Кроме того, действия владельца игорного бизнеса были квалифицированы как легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, неправомерное завладение компьютерной информацией.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, пишет БЕЛТА .