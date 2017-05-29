Песчаный смерч в Октябрьском районе

Необычное для Беларуси явление сняли несколько дней назад на станции Ратмировичи в Октябрьском районе Гомельской области.

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— Видео сняла на телефон моя мама, она там работает. Она говорила, что периодически такие вихри случаются в тех местах. Но чтобы смерч поднимался так высоко и был «связан» с небом — впервые, — рассказала TUT.BY Екатерина Крыштоп. Девушка разместила видео в группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, почти год назад очевидец недалеко от Гомеля снял на видео смерч.