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Песчаный смерч в Октябрьском районе
30.05.2017 20:39 — Новости Общества | Tut.by
Необычное для Беларуси явление сняли несколько дней назад на станции Ратмировичи в Октябрьском районе Гомельской области.
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— Видео сняла на телефон моя мама, она там работает. Она говорила, что периодически такие вихри случаются в тех местах. Но чтобы смерч поднимался так высоко и был «связан» с небом — впервые, — рассказала TUT.BY Екатерина Крыштоп. Девушка
Напомним,
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Видео было сделано несколько дней назад на станции Ратмировичи в Октябрьском районе Гомельской области.
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