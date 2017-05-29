Перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2016 году выросли почти на 20%

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в 2016 году вырос почти на 20%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В 2016 году услугами воздушного транспорта воспользовались 2,5 млн человек, что на 18,9% больше, чем в 2015 году. В общем объеме международных перевозок пассажиров всеми видами транспорта воздушный транспорт занимает 29,6%.

В целом в 2016 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 1,97 млрд человек, или 93,8% к уровню 2015 года. Ежедневно пассажирским транспортом перевозится почти 5,4 млн человек, или 56,8% населения страны. Пассажирооборот транспорта составил 24 млрд пассажиро-километров (96,4%).

В общем объеме перевозок пассажиров более половины (58,9%) перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт и метрополитен приходилось 36,2% пассажиров. В объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает автобусный (41,9%) и железнодорожный (26,8%) транспорт.

Автобусами в 2016 году перевезено 1,16 млрд человек, или 94,8% к уровню 2015 года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 92,6%, пригородных - 6,6%, междугородных - 0,7%, международных - 0,1%. Перевозки пассажиров автобусами в городском сообщении занимают ведущее место. В городском сообщении автобусами осуществлялась каждая вторая перевозка пассажиров.

Значительное место в структуре перевозок пассажиров занимает городской электрический транспорт и метрополитен. Трамваями в 2016 году перевезено 61,9 млн человек (92,4%), или 8,7% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном, троллейбусами - 361,2 млн человек (89,5% и 50,6% соответственно). Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались около 170 тыс. пассажиров, троллейбусного транспорта - почти 1 млн пассажиров. Метрополитеном перевезено 291 млн человек (95,3%), или 40,8% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном. Ежедневно услугами метро пользовались около 797 тыс. пассажиров.

В 2016 году железнодорожным транспортом перевезено 81,8 млн человек. Удельный вес перевозок пассажиров (в объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом) в региональном сообщении экономкласса - 78,3%, в региональном сообщении бизнес-класса, межрегиональном сообщении - 12,7%, в международном сообщении - 4,7%, в городском сообщении - 4,3%. Внутренний водный транспорт использовался в городском (88,1% объема перевозок пассажиров этим видом транспорта) и пригородном (11,9%) сообщениях.-0-