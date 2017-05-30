Официально

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30.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Сегодня состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
С докладом на тему «О вопросах развития социальной сферы» выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко. Члены правительства также ответят на вопросы депутатов и сенаторов.
БЕЛТА
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Сегодня состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания...
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