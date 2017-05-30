Официально

Сегодня состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

С докладом на тему «О вопросах развития социальной сферы» выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко. Члены правительства также ответят на вопросы депутатов и сенаторов.

БЕЛТА