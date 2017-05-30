«Братишка, давай!..»

Полигон Чепелево. Третий день состязания на лучшее разведывательное отделение Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Два разведчика медленно продвигаются по минно-взрывному заграждению. Идущий первым аккуратно прощупывает почву шомполом, второй подает вешки (специальные деревянные прутики для обозначения безопасных участков). За последние пятнадцать минут парни продвинулись лишь на 10 метров. Не более… Впереди — еще 40. Они прокладывают безопасную тропу для своей группы. Неподалеку три их товарища залегли в густой траве. Холодные капли дождя, медленно стекая по напряженными лицам, заливают глаза. Но разведчики все равно внимательно следят за действиями «первопроходцев». Остальная часть разведгруппы чуть поодаль, она слилась с лесом.



Тем временем шомпол медленно входит в почву…

Щелчок…

Подрыв!

…На полигон я прибыл к полудню. На КПП меня встретил тренер сборной Северо-Западного оперативного командования гвардии старший лейтенант Александр К. На обычно улыбчивом лице этого офицера читалось волнение.

— Ну что, бойцы готовы? — поприветствовав тренера, спросил я.

— Группа готова, через час старт, — сухо ответил Александр.

Было видно, что он переживает за своих парней. И немудрено — на кону честь командования и путевка в Новосибирск (Российская Федерация), где в рамках «Армейских международных игр — 2017» будет проходить конкурс разведывательных подразделений «Отличники войсковой разведки».

На опушке леса разведчики завершали последние приготовления перед первым этапом состязания. Причем на лицах этих парней нельзя было разглядеть даже тени волнения, что логично — в споре за победу участвуют самые достойные.

— Командирам групп прибыть на жеребьевку, — скомандовал главный судья состязания подполковник Сергей Кандратеня.

Первой выдвигаться на старт выпало команде СЗОК. Водрузив рюкзаки на плечи, парни отправились к месту проведения десантирования и выхода в район разведки.

* * *

…Мы наблюдали за опушкой леса. А где-то там, среди деревьев и кустов, в тревожном ожидании за нами наблюдали разведчики. Разница лишь в одном: они нас видят, мы их — нет. Настолько хорошо они замаскированы!.. В этот момент мне вспомнилась шутка про суслика, которого не видишь, но он есть.

— К посадке в вертолет приступить! — командует судья на этапе майор Семён Мальцев.

В этот момент из леса выбегает головной дозор. Летит что есть мочи. За ним — ядро группы. Те парни так же быстро занимают свои места. Последним к вертолету спешит тыловой дозор.

Все действия выполняются максимально быстро и с соблюдением боевого порядка. Малейшее нарушение — штраф.



После посадки — десантирование. Так же быстро!..

Командиру группы вручают азимутальную карточку. Окинув ее взглядом, он достает компас:

— Азимут — сто сорок. Группа, за мной!

И через несколько секунд разведчики растворились в лесу. Вот вроде бы только что были здесь, в траве лежали, круговую оборону держали — и уже нет их! Лишь удаляющееся потрескивание веток в лесу…

У нас в запасе был минимум час. А группе предстояло совершить десятикилометровый марш по пересеченной местности. Причем не просто пройти дистанцию — пробежать!..



…Ожившая голосом радиотелеграфиста в «Центре» радиостанция сообщила координаты одной из пяти контрольных точек:

— «Центр», «Центр»! Я — Первый! Контрольная точка «Озеро». Координаты…

— Первый, Первый! Я — «Центр»! Принял!

Спустя еще какое-то время радиостанция ожила во второй раз.

Мы отправились к финишу. Группа должна была в скором времени появиться там. Но разведчиков нигде не было видно…

— Сбились с маршрута, что ли? — спросил я тренера команды.

— Будем надеяться, что нет… — ответил офицер. — Я в них верю.

Не прошло и нескольких минут, как из леса выбежал головной дозор, а за ним и остальная группа.

— Держим круговую оборону! — крикнул командир.



Изнеможенные разведчики рухнули на землю — и каждый начал занимать свой сектор для обстрела. Запыхавшиеся, с красными от напряжения лицами, они ждали команды судьи.

— Время!..

Прозвучавшая команда означала, что элемент выполнен успешно. И группа после небольшого отдыха могла отправляться теперь на проведение засады.

* * *

…Тишину нарушал лишь гул мотора автомобиля фельдъегерско-почтовой службы, движущегося по лесной дороге. Внезапно раздались автоматные очереди, воздух наполнился густым запахом пороха.



Автомобиль останавливается, группа быстрыми, отточенными движениями захватывает старшего машины и имеющиеся у него документы. Захватывает, особо не церемонясь (лицо в землю, руки за спину, на голову — мешок).

— Эй, аккуратнее! — доносятся стоны «пленного».

— Пардон, месье. Мы не в балете!..

Подхватив «жертву», группа скрывается в лесном массиве. А там поминай как звали… Водителю повезло меньше — метким выстрелом его «снимает» снайпер.

На все про все затрачено чуть более минуты. Эффект внезапности достигнут. Задача выполнена!



Проведение засады с захватом пленного — элемент зрелищный. Для успешного выполнения задачи каждому в группе определена своя роль. Да и подготовка занимает намного больше времени, чем сама засада. Причина проста: необходимо не только заложить «заряд» для подрыва автомобиля, но и оборудовать и замаскировать растяжками пути вероятного преследования противником. Кроме того, каждый член группы занимает свое место в засаде таким образом, чтобы не выдать себя.

При оценке этого элемента учитывается все до мелочей.

В целом команды СЗОК и ЗОК выполняют засаду без штрафных баллов. Но последняя сработала оперативнее.

* * *

Второй день состязания обещал быть не менее интересным. Разведчикам предстояло преодолеть «тропу разведчика». На Обуз-Лесновском полигоне механики-водители из каждой команды должны были продемонстрировать свое мастерство в вождении бронемашин. «Тропа разведчика» — точная копия «тропы» в Новосибирске.



Пройти ее — испытание не из легких. Чтобы преодолеть двадцать четыре сложных элемента, командам предстояло проявить силу, выносливость и умение слаженно работать в команде. Различные препятствия и ловушки, засады противника, заминированные участки маршрута заставили разведчиков хорошенько попотеть.

Одна из групп заняла место в макете вертолета, готовая к «десантированию». Судья включает секундомер…

— Парни, вперед! — крикнул своим товарищам командир группы.

Соблюдая боевой порядок, разведчики приступили к преодолению препятствий. Деревянная и кирпичные стены были пройдены за считаные секунды. А вот с «колючкой» возникли проблемы.



— Подцепи ее автоматом!.. — кричит боец товарищу.

Эта маленькая хитрость экономит уйму времени. Чтобы не драть руки, «колючку» можно подцепить стволом автомата и держать ее, пока напарник не преодолеет препятствие. Потом то же самое делает уже он. Вот она — работа в команде.

На «тропе» не каждый сам за себя. Здесь нужна поддержка. Так и на другом элементе «тропы» — фасаде двухэтажного деревянного здания.

Два оконных проема расположены на разных этажах по диагонали. Первый боец из пары совершает прыжок вверх и… хватается за оконный проем лишь подушечками пальцев. Еще через пару секунд он внутри. А вот второму повезло меньше: силы толчка было недостаточно, он ухватился лишь одной рукой и… повис! Пытается карабкаться вверх, но тщетно: берцы скользят по деревянной стенке, уцепиться больше не за что.



— Сейчас свалится… — комментирует рядом кто-то из судей. — Ей-богу, свалится!

О чем в этот момент думал сам воин, приходится только догадываться.

— А ну-ка, братишка, давай сюда, — ухватившись за товарища, втаскивает его на второй этаж первый из бойцов.

Группа следует дальше.

Взбираясь на вертикальную стенку по канату, сложнее всех пулеметчику. Ему вообще на «тропе» не совсем повезло с оружием — попробуй-ка с такой громадиной побегать и попрыгать. Другое дело — автомат…



Стенка и ров с водой. Спрыгивая со стены, разведчик из команды ЗОК чудом удержал равновесие. Только благодаря грамотному балансированию он не рухнул в воду. С вестибулярным аппаратом у него все в порядке — можно следовать дальше.

А вот завал из строительных конструкций изначально вызвал у обеих команд подозрения… своей кажущейся простотой. Парни двигались максимально осторожно. И не зря… Тонкая натянутая леска растяжки могла лишить команду одного бойца, а то и двух.

Но разведчики и тут не оплошали. Как не оплошали и на следующих четырех препятствиях.

Я думал, меня на «тропе» уже ничем не удивить. Как же я ошибался!..

Линия проводной связи — изю­минка среди всех препятствий. Обычный железобетонный столб. Высота 9,5 метра! И на него необходимо взобраться. На самый верх! И подключить телефонную трубку к линии проводной связи, «добыть» информацию о действиях условного противника.



И что вы думаете — радиотелеграфистов и это препятствие нисколько не смутило. Они оба смогли тот столб одолеть!

То, с какой грацией и с каким изяществом сделал это разведчик из команды ЗОК, словами не передать!

Зажав телефонную трубку в зубах, он под дружное подбадривание всей команды («Давай, карась!») менее чем за минуту одолел сей «Эверест». И крепко обхватив ногами столб на самом верху, разведчик приступил к работе.

— Почему карась? — задал я резонный вопрос тренеру.

— Мы всех радиотелеграфистов называем карасями, — ответил тренер команды ЗОК старший лейтенант Владислав А. — Они же как караси — выстукивают «морзянку» и молчат (имеется в виду: молчат как рыбы. — Авт.).

Группа продолжила движение. Подорвав участок железной дороги, разведчики отправились на динамическую стенку, за которой находился ров с подвесными мостами.



Держась за трос, парни по очереди перебирались на другой берег. Молодцевато подхватив «раненого», медик водрузил его на плечо и попытался перенести на другую сторону. Но тут мост начал раскачиваться… Оно и немудрено: желая помочь удержать равновесие, «раненый» тоже придерживается за трос, чем просто мешает товарищу — и мост все сильнее совершает колебательные движения.

— Отпусти трос! Отпусти, свалимся же!..

Как только трос был отпущен, мост перестало раскачивать — и препятствие было преодолено. А ведь еще несколько секунд назад сразу два разведчика могли стать аутсайдерами…

15‑метровый коллектор команды преодолевали в противогазах.

Очередная пара на исходной. Даже через переговорные устройства противогазов слышно, как тяжело парни дышат.

— Устал чертовски!..

Пытаюсь сфокусировать объектив на одном из бойцов и тут слышу, как кто-то из группы поддержки кричит ему:

— Серёга, улыбнись! Тебя снимают!..

А Серёге не до этого. Он в противогазе, у него финишная прямая.

* * *

День стрельб ждал каждый участник этого состязания. Тут можно было не только заработать дополнительные баллы, но и существенно повлиять на положение команд в турнирной таблице.



…Рубеж открытия огня. Гранатометчик гвардии рядовой Антон Здрестов и его помощник гвардии ефрейтор Роман Соболев с азартом в глазах ждут команды руководителя стрельб. Им необходимо по­разить две цели: танк и БМП.

— Ветер боковой, левый. Берем поправку…

— Принял.

Руководитель на участке дает разрешение на стрельбу.

— Выстрел! — громко оповещает окружающих гранатометчик.

Спустя несколько секунд оглушительный грохот разрывает в клочья тишину полигона.

Граната угодила прямиком в цель. Сначала появляется густой дым, затем мишень начинает полыхать.

— Цель поджег! Мужик!.. — сообщает главный судья.

На лицах обоих — довольные улыбки.

В это время на другом огневом рубеже звучит команда: «К бою!». Снайперы, автоматчики и пулеметчики изготовились к стрельбе.



Зарядив оружие и поставив его на предохранители, разведчики поочередно выкрикивают доклад: «К бою готов!». А в глазах — желание побыстрее услышать команду: «Огонь!».

И она звучит, эта долгожданная команда.

Короткими перебежками бойцы ринулись шпиговать свинцом свои мишени. В одно мгновение неимоверный грохот накрывает весь полигон!..

Через несколько секунд воздух везде и всюду пропитывается запахом пороха. А мишени ложатся навзничь одна за другой. Появления некоторых из них я даже заметить не успеваю…

Кажется, не прошло и нескольких минут с начала стрельбы, и вот снова вокруг — тишина и спокойствие.

— Стрельбу закончил… Стрельбу закончил… — доносится с огневых рубежей.

Да, не каждый из них «уложил» все мишени. Но результативность команд все же высокая.

И снова откуда-то издалека до ушей доносится предупреждающий крик гранатометчика — уже из другой команды:

— Выыыстреел!..

* * *

…Огороженный участок местности, его протяженность — 50 метров. Полсотни метров, напичканных «сюрпризами»: минами и растяжками.

Первая группа выдвигается на старт. Здесь важна бдительность и осторожность. Аккуратно прощупывая почву шомполом, необходимо найти заложенные мины, установленные растяжки.

Безопасные участки обозначаются вешками. Опасные — с максимальной осторожностью обходят стороной.

На минно-взрывном заграждении (МВЗ) действует несколько важных правил: в вертикальном положении всегда находится не более трех разведчиков, при «подрыве» кого-либо его участие в этапе прекращается.

Боец осторожно раздвигает в стороны ветки кустов, вводит шомпол в землю. Главное — обнаружить вовремя мину.

Остальные напряженно наблюдают за товарищем.

…Момент срабатывания мины, кажется, слышали все: головной дозор, ядро группы и даже те, кто прятался в лесу. Тихий щелчок — но как же громко он прозвучал!

Внезапно, как гром среди ясного неба раздается оглушительный выстрел. В небо взмыл сноп огненных искр. Имитационное устройство салютовало разведчику, совершившему роковую ошибку.

Здесь, на соревновании, — это всего лишь фейерверк. В реальной жизни — верная гибель.

— Сдать боеприпасы, в дальнейшей стрельбе не участвуешь, — объявляет «автору» ошибки руководитель на участке МВЗ.

— Да как это… — словно не веря в то, что «подорвался», произносит разведчик.

В его глазах читается полное замешательство. Лица товарищей — мрачнее тучи…

В команде СЗОК это была единственная потеря при преодолении МВЗ, но стоила она ей очень дорого.

А команда ЗОК выбрала немного иную стратегию при преодолении МВЗ. Соблюдая правило «В вертикальном положении — не больше трех», парни преодолевали препятствие потоком.

— Эй, тут растяжка!.. — почти неслышно шепчет один разведчик другому.

И аккуратно вешает на леску кусочек ткани, чтобы остальные могли его заметить.

…За чуть более получаса практически вся группа преодолела участок МВЗ. Остался замыкающий. Он должен не только пройти опасный участок, но и убрать все следы пребывания на нем (забрать вешки, кусочки ткани на растяжках).

Порывом ветра лоскуток белой материи срывает и уносит. Срывает быстро и незаметно. Никто этого не заметил! И именно в этом месте замыкающий цепляется противогазом за «колючку». А там беда. Там растяжка!.. И он — последний. И крикнуть об опасности никто не может — запрещено.

Может быть, именно то, что разведчик зацепился за «колючку», и спасло его — в последний момент парень заметил опасность.

В эту самую секунду вся группа, с напряжением наблюдавшая за замыкающим, облегченно выдохнула…

* * *

В заключительный день состязания команды совершили марш-бросок с проведением боевой стрельбы в составе отделения и сосредоточением в районе сбора.

В итоге лучшей оказалась команда Западного оперативного командования. Таким образом, именно она отправится в Новосибирск для участия в международном конкурсе разведывательных подразделений «Отличники войсковой разведки».

На этом состязании проигравших не было. Работая на пределе возможностей, каждый из разведчиков получил бесценный опыт.

Но самое главное, что за эти дни они смогли не только показать свою силу, ловкость и выносливость. Состязание еще раз подтвердило: победив себя, можно победить в тысяче битв.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора