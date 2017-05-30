Победа достаётся самым метким

Недавно на полигоне Чепелево состоялся сбор с командирами отделений механизированных батальонов 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады по скоростной тактической стрельбе. Целью занятий, которые проходили в течение трех дней, стало продолжение практического внедрения тактической стрельбы в программы обучения в механизированных подразделениях.

В профессиональной деятельности военнослужащих огневая подготовка всегда была и остается одним из основных предметов. Несомненно, она имеет особое значение для подразделений разведки — но и для воина механизированного подразделения она не менее важна. Именно поэтому уже несколько лет в наших Вооруженных Силах тактической стрельбе уделяется все больше внимания.



При внезапной встрече с противником в ограниченном пространстве на малых дистанциях, когда счет идет на секунды, воина спасет лишь уверенное владение навыками тактической стрельбы.

— В 2012 году, будучи еще солдатом-срочником, я принял участие в соревнованиях по стрельбе и показал неплохие результаты, — рассказал инструктор по тактической стрельбе гвардии прапорщик Сергей Барнюк. — В последующем, оставшись в армии на контрактной основе, четыре раза в год ездил на сборы по тактической стрельбе. Полковник (ныне запаса) Олег Тупик тогда постоянно повторял: наша задача — дальнейшее внедрение данного вида стрельбы в своих подразделениях.

…Так как минувший сбор проходил с военнослужащими срочной службы, большое внимание уделялось теоретическим основам скоростной стрельбы из пистолета и автомата. Прежде всего наставники прививали гвардейцам первоначальные навыки при изготовке, правильном удержании оружия, прицеливании и выстреле. Кроме того, осваивались приемы ведения огня одиночными и сдвоенными выстрелами, воинов учили быстро перезаряжать оружие.

— В нашем деле главное — терпение, — признался гвардии сержант Алексей Шлык. — Упражнения выполняются на скорость, пальцы сбиваются в кровь — но мы видим результат. Присутствует даже некий эффект соревнования между нами, каждый хочет достичь максимальных результатов. Чем больше мы узнаем во время сбора, тем проще в дальнейшем будет готовить своих подчиненных.

Занятия начались с упражнения «Прицеливание навскидку». Следующим этапом подготовки стали занятия по смене магазина. А затем участники сбора приступили к холостой стрельбе. Боевыми патронами из АК‑74 и пистолета Макарова гвардейцы стреляли в последний день сбора.

— Безусловно, тактическая стрельба дает военно­служащим механизированных подразделений возможность иметь четко наработанную систему алгоритмов действий с оружием в различных условиях ведения боя, — рассказал руководитель сбора полковник Андрей Рудницкий. — Они отрабатывают стрельбу из различных положений — стоя, с колена, лежа, в движении. Учатся быстро поражать сразу несколько целей… Все эти упражнения, естественно, сказываются на эффективности подготовки. После сбора бойцы приобретают не только практические, но и психологические навыки. В последующем, в критической ситуации, полученные навыки определяют их готовность приступить к решительным действиям. Внимание солдата, который обладает навыками тактической стрельбы, будет максимально сосредоточено на цели и ее поражении в кратчайшие сроки.



На итоговом занятии гвардейцам предстояло стрелять лежа, с колена и стоя. Каждый обучаемый должен был произвести ряд выстрелов из АК-74 стоя по мишени на удалении 25–50 метров, с колена с 50 метров и лежа с 100 метров. Оценку «хорошо» получили по итогам этого комплекса упражнений лишь те бойцы, которые выбили не менее 64 баллов и уложились в 50 секунд в каждом упражнении.

— После первого выполнения стрельбы мы проанализировали недостатки, нюансы при ведении огня на короткой дистанции, — пояснил руководитель стрельбы гвардии старший лейтенант Максим Тимков. — Как итог — гвардейцы отстрелялись на оценку «хорошо». Сравниваем навыки, с которыми они прибыли на сбор, и то, что мы имеем сейчас: несомненно, результат учебы положительный.

Бесспорно, что важнейшим правилом тактической стрельбы остается сочетание совершенствования техники скоростной стрельбы и психологической подготовки. Реальная тактическая обстановка характеризуется внезапным возникновением боестолкновения, его скоротечностью и напряженностью. Именно для того, чтобы солдат был готов к такой ситуации, необходимо выработать до автоматизма навыки обращения с оружием.

В последующем планируется, что стрелки-срочники будут привлекаться к таким занятиям для совершенствования приобретенных навыков ежеквартально.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора