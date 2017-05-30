ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

30.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Военный факультет в Белорусском государственном университете объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

— преподавателя кафедры противовоздушной обороны, военно-учетная специальность — 0413013 «Боевое применение радиотехнических подразделений наведения зенитных ракетных комплексов средней дальности противовоздушной обороны». Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— преподавателя кафедры радиационной, химической и биологической защиты, военно-учетная специальность — 1110003 «Применение подразделений, частей и соединений РХБ защиты (кроме морских берегового базирования и сил гражданской обороны)». Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы, в порядке исключения — не имеющие ученых степеней и званий, но имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 4.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный факультет в Белорусском государственном университете объявляет конкурс на замещение вакантных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Кусочек неба на земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика