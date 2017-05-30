Кусочек неба на земле

Сегодня исполняется 15 лет со дня формирования государственного учреждения «223 центр авиационной медицины ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь». Отличный информационный повод рассказать об одной из сфер деятельности его специалистов из отделения врачебно-летной экспертизы.

Познакомить военного корреспондента, а через него и читателей нашей газеты с особенностями труда военных медиков командование доверило подполковнику медицинской службы Максиму Коршуку — старшему врачу-оториноларингологу отделения врачебно-летной экспертизы этого центра и его подчиненным.