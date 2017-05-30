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Кусочек неба на земле
30.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Сегодня исполняется 15 лет со дня формирования государственного учреждения «223 центр авиационной медицины ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь». Отличный информационный повод рассказать об одной из сфер деятельности его специалистов из отделения врачебно-летной экспертизы.
Познакомить военного корреспондента, а через него и читателей нашей газеты с особенностями труда военных медиков командование доверило подполковнику медицинской службы Максиму Коршуку — старшему врачу-оториноларингологу отделения врачебно-летной экспертизы этого центра и его подчиненным.
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