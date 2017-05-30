Судьба офицера

В жизни каждого офицера наступает момент прощания с привычным армейским. Остаются позади яркие, наполненные событиями годы службы. Впереди — новые, малознакомые будни. Каждый переживает это по-своему. Кто-то — с волнением. Кто-то — с опасением. Кто-то — с грустью. Равнодушных практически нет. Такой волнующий момент наступил и для полковника в отставке Евгения Мельникова. Через несколько дней ему исполнится 65 лет. На протяжении многих десятков лет он решал наиболее злободневные кадровые вопросы белорусской армии. Решал грамотно и профессионально. Даже уйдя в запас, офицер продолжал приносить пользу Отечеству. Сегодня коллектив главного управления кадров Министерства обороны провожает на заслуженный отдых ветерана, который подлежит увольнению в отставку с государственной службы. Именно о нем наш рассказ.

В детстве маленький Женька мечтал о море. Возможно, в этом определенную роль сыграла близость Балтики. Его родной поселок с боевым названием Знаменск находится километрах в семидесяти от побережья. Мальчишкой зачитывался книгами о морских походах и дальних странах, о сильных отважных людях, бросивших вызов водной стихии, покоривших ее, о мужестве военных моряков… Затаив дыхание, мальчишка вместе с героями книг вел сквозь шторма морские суда, брал на абордаж вражеские корабли… Он чувствовал себя настоящим морским волком. Книги отодвигали горизонты маленького поселка, окрыляли, дарили мечту. А если в местный клуб завозили фильм о моряках, то-то было радости!

Однако в морское училище Женя Мельников не прошел по здоровью. Зато в Калининградское высшее военно-инженерное командное училище поступил без проблем.



Родители выбор сына одобрили. Отец — Михаил Николаевич — фронтовик, с боями прошел до самого Берлина. Он мало рассказывал о войне. Не любил вспоминать то время. Так бывает. Одни говорят о войне много и часто. Другие носят ее в сердце, не расплескивая свою солдатскую быль и боль. Михаил Мельников был как раз из таких. После войны он находился на передовой трудового фронта. Кормил поднимающуюся из руин страну — возглавлял мельзавод. Рядом с ним была верная жена — Антонина Ивановна, нашедшая свое призвание на медицинском поприще.

* * *

Строгий, размеренный армейский уклад военного училища Евгению пришелся по душе. Он с детства был приучен к дисциплине и порядку. Потому в сердце юноши ни разу не колыхнулась и тень сомнения в правильности сделанного выбора.

Учили толково. Хотя трудности, особенно на первом курсе, конечно же, были. Одна физика с математикой чего стоили! Однако поддержка командиров, профессионализм преподавателей и собственная усидчивость сделали свое дело. Приходилось и по ночам засиживаться, и вместо увольнения штудировать конспекты в выходные дни. Под напором усердия и трудолюбия науки «сдались на милость победителя».

Особенно нравились курсанту Мельникову специальные дисциплины.

Инженерная подготовка, разведка, маскировка, инженерное обеспечение боя. Он с интересом постигал тонкости прокладки дорог для продвижения войск. Изучал особенности создания минных заграждений, строительства мостов, наведения паромных переправ… Вникал в детали сооружения окопов, оборудования укрытий, командных пунктов… Всего и не перечесть.

Особенно запомнилась Евгению Михайловичу первая стажировка. После третьего курса летом 1972 года он с группой курсантов отправился в Краснознаменный Белорусский военный округ, в 10‑й гвардейский отдельный инженерно-саперный полк, который дислоцировался в Могилеве. Часть группы — наиболее многочисленная — стажировалась на сборах офицеров запаса. Курсант Мельников и еще четыре его однокашника — непосредственно в полку.

Стажировка для курсанта — это своеобразный экзамен на профессиональную и командирскую зрелось. Вот где полученная теоретическая база проходит обкатку практикой. Здесь все — по-настоящему. Личный состав, который надо организовать, научить, поставить задачи; наведение переправы через многоводный Днепр, забивание свай, установка пролетов…

Жара в то памятное лето стояла страшная. Солнце палило нещадно, пот струйками стекал по лицу. Но на это молодые армейские инженеры не обращали внимания. Процесс увлекал, затягивал. Дело спорилось. И хотя опыта недоставало, подставленное плечо командиров помогало справиться с задачей. Опыт — дело наживное. Вот они его и наживали.

Училище лейтенант Мельников окончил полным знаний, надежд и с пламенным желанием служить.

* * *

Первая офицерская должность — командир взвода гусеничных минных заградителей отдельного инженерно-саперного батальона Центральной группы войск.

Занятия с личным составом, подготовка к учениям, хозяйственные заботы, сдача многочисленных проверок наполнили жизнь молодого офицера. Под его началом подразделение стало лучшим в роте. Хотя сегодня Евгений Михайлович уверен, что в этом была не только его заслуга. Немалый вклад внес его предшественник, заложивший отличный фундамент. Ему же оставалось только удерживать достигнутый успех и развивать его.

Служба складывалась хорошо. Дело свое офицер знал. С обязанностями справлялся. Командирская стезя пришлась ему по душе. Однако у командования имелись на него свои виды.

Спустя год лейтенанта Мельникова переведут на штабную работу, которая и определит его дальнейшую военную судьбу.

* * *

Яркой страницей биографии стала служба на Дальнем Востоке.

Приморье — тема особая. Особый мир. Невероятно красивая природа. Буйство цвета, света и многоголосие красок. Каждой весной сопки пестрели цветущим багульником. Пятна кедров и елей, огненные кисти лимонника, упоительные запахи… такое забыть невозможно. Молодость… В жизни молодых офицеров, проходивших службу в небольших дальневосточных гарнизонах, хватало и трудностей, особенно бытовых.

Городов в Приморье немного. В основном — деревни, села, поселки. Мельников познал прелести жизни в них сполна. Поселок Липовцы сменило село Сергеевка… Привозная вода, небольшая полуторная квартирка, скромная мебель… И служба, заполнявшая практически всю жизнь офицера. Все друзья, настоящие, проверенные временем, именно из тех лет. Трудных, ярких, интересных…

С каждым новым назначением улучшались бытовые условия. Увеличивалась степень ответственности. Каждая новая должность играла определенную роль в его становлении. Не зря же карьерный рост в армии называют служебной лестницей. Каждая ступень по-своему важна, по-своему необходима.

В служебные обязанности офицера Мельникова входила кадровая работа. Прием нового пополнения, увольнение в запас, присвоение званий, назначение на должности, укомплектование частей и подразделений… Конвейер, пребывающий в вечном движении…

В Сергеевке Мельников занимал должность старшего помощника начальника штаба мотострелкового полка. Полк — полторы тысячи человек. Два раза в год — прием нового пополнения. Дважды в год необходимо было уволить, оформить и отправить домой 460 человек. А затем встретить, оформить, назначить на должности новое пополнение. Фактически — укомплектовать полк заново.

Дважды в год по делам службы Мельников отвозил уволенных в запас военнослужащих на аэродром в Воздвиженку. Именно оттуда начинался их путь домой. Как-то раз приехали немного раньше обычного. Евгений Михайлович уже и не помнит, почему в тот день им пришлось задержаться на аэродроме.

Вдруг небо наполнилось раскатистым, нарастающим с каждой минутой гулом. Это заходил на посадку тяжелый бомбардировочный авиационный полк, базирующийся на этом аэродроме. Большие крылатые корабли, разрывая мощным ревом реактивных двигателей небо, один за другим садились на серую бетонку взлетно-посадочной полосы. Дрожал и гудел воздух. Гудела и дрожала земля. А корабли все шли и шли. Пробежав по взлетке, бомберы, как называл состоявшие на вооружении полка Ту‑16К‑22 армейский люд, сбавляя скорость, сворачивали на рулежки и укрывались от восхищенно-восторженных взглядов среди капониров. И казалось, что не будет этому ревущему каравану ни конца ни края. Что вот-вот треснет, точно перезрелый арбуз, дребезжащее от гула поле…

Мощное зрелище! Незабываемое! Врезавшееся в память офицера на всю оставшуюся жизнь…

* * *

На вооружении части, в которой служил Мельников состояли БМП. Дважды в год приходилось заново комплектовать экипажи. Дело это было непростое, требовало грамотного подхода. Необходимо было соединить в каждом экипаже военнослужащих разного призыва, чтобы старшие могли подсказать молодым. Этот период для офицера стал непростым испытанием и возможностью получить бесценный опыт.

* * *

В 1990 году служебные дороги привели офицера Мельникова в Минск. Позади осталось Приморье. После Уссурийска он проходил службу в Улан-Удэ в управлении кадров главного командования войск Дальнего Востока.

Время было непростое. Огромная страна находилась на грани развала. Шло тотальное сокращение войск округа. Мощные советские группировки выводились из Германии, Чехословакии, Польши, Венгрии… Офицерам управления кадров КБВО прежде всего необходимо было помочь определиться офицерам, попавшим в жернова реформ. Кого-то предстояло уволить, кому-то найти новое место службы.

После крушения Советского Союза в Беларусь стали возвращаться офицеры-белорусы, проходившие службу в других республиках, ставших в одночасье хоть и ближним, но все-таки зарубежьем. Особенно мощным был поток из горячих точек. Однако принять офицеров, найти для них должности — только половина дела. Необходимо было разместить их семьи, а также решить судьбу тех, кто уже проходил службу на белорусской земле, особенно тех, кто увольнялся в запас.

В этот переломный исторический момент кадровым органам военного ведомства молодого независимого белорусского государства удалось избежать популистских методов и найти наиболее оптимальные пути решения злободневных вопросов.

В целом сложный период перехода на новые армейские рельсы удалось пережить с минимальными потерями и без существенных потрясений.

* * *

В наши дни в Беларуси создана современная, боеготовая, мобильная армия, укомплектованная настоящими профессионалами, истинными патриотами. Армия, которая способна пресечь любые поползновения на суверенитет нашего государства. А также успешно противостоять любым современным вызовам и угрозам.

Во многом это стало возможно благодаря грамотной кадровой политике.

И в этом есть весомый вклад полковника в отставке Евгения Мельникова, который трудно переоценить. Особенно в создание наградной системы Вооруженных Сил. Именно он разработал основополагающие нормативные правовые документы и методические рекомендации для начальников кадровых органов, которые определили порядок награждения государственными наградами Республики Беларусь в Вооруженных Силах. В результате проведенной им работы с 2005 года были признаны и отмечены заслуженными наградами более 8.000 человек, связавших свою жизнь с армией.

Оглядываясь назад, он не жалеет ни об одном прожитом дне. Ведь рядом с ним по тернистым служебным дорогам шла удивительная женщина с прекрасным именем Гражина. И сегодня Евгений Михайлович уверен: в том, что его офицерская судьба состоялась, во всем, чего он добился, поднимаясь по служебной вертикали, львиная доля заслуг принадлежит именно ей. А еще грело тепло домашнего очага, смех любимых дочерей — Татьяны и Эльвиры… Потому что для каждого из нас любовь к Отечеству начинается с любви к своей малой родине, к родному дому, к семье.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото автора