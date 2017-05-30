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Студия Netflix опубликовала новый сезон "Карточного домика"
30.05.2017 22:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Американская компания Netflix представила во вторник пятый сезон популярного политического сериала "Карточный домик".
В основе сериала "Карточный домик" лежит одноименный роман британца Майкла Доббса. Первый сезон "Карточного домика" появился на экранах в феврале 2013 года. Главные роли в сериале исполняют Кевин Спейси и Робин Райт.
Новый сезон "Карточного домика" представили позже обычного — все предыдущие сезоны появились в марте, однако производство политического триллера затянулось. Уже 30 мая студия Netflix выложила весь пятый сезон "Карточного домика" — к радости фанатов истории про политика Фрэнка Андервуда.
Первые отзывы о пятом сезоне сериала — восторженные: зрители признаются, что не могут прекратить его смотреть, а происходящее в "Карточном домике" все больше напоминает американскую политическую действительность.
Вскоре смогут оценить новый "Карточный домик" и зрители постсоветских стран: ряд онлайн-кинотеатров приобретают права на показ сериала, а первые серии в переводе на русский появятся уже к вечеру вторника. Конечно, вечером в переводе пятый сезон можно будет смотреть и на "пиратских" сайтах.
В центре сюжета "Карточного домика" — политическая борьба американского политика Фрэнка Андервуда, который на момент пятого сезона уже является президентом США и вместе с супругой готовится к следующим президентским выборам.
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По традиции американская компания не стала растягивать выход нового сезона - в интернете сразу представили все серии "Карточного домика".
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