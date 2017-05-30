Брестчанин умер во время занятий спортом

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Житель Бреста скончался во время пробежки на городском стадионе, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу, 27 мая, на стадионе "Строитель". Вечером 31-летний мужчина вышел на тренировку, в какой-то момент ему стало плохо. Знакомый вызвал скорую помощь, однако брестчанин умер до приезда врачей.

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, назначены экспертизы.