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Брестчанин умер во время занятий спортом
30.05.2017 22:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Житель Бреста скончался во время пробежки на городском стадионе, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Несчастный случай произошел в минувшую субботу, 27 мая, на стадионе "Строитель". Вечером 31-летний мужчина вышел на тренировку, в какой-то момент ему стало плохо. Знакомый вызвал скорую помощь, однако брестчанин умер до приезда врачей.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, назначены экспертизы.
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Мужчина пробежал круг и почувствовал недомогание, на предложение вызвать скорую он сначала ответил отказом. Затем его состояние ухудшилось.
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