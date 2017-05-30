В минских киосках изъяли из продажи номер «БелГазеты». Как написал на своей странице в фейсбуке автор еженедельника Дмитрий Растаев, из-за «крамольного фото» на первой полосе.

«Читатели „БелГазеты“, привыкшие покупать свежий номер в киосках „Союзпечати“, сегодня этого сделать не смогли: в Минске газета была снята с продажи. Причина — „крамольное“ фото на первой полосе. Уж и не помню, когда это последний раз независимым СМИ ставили на выходе такой шлагбаум. В 2010-м? В 2006-м?», — пишет журналист и интересуется, был ли в продаже данный номер в регионах.

На фото изображен работник фермы, который удерживает в руке половой член быка. Данная фотография иллюстрировала статью, посвященную последним заявлениям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, о наличии антибиотиков для лечения венерических заболеваний в белорусском молоке.