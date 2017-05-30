ID-карта за 1 базовую, новый паспорт за 30 евро. МВД рассказало о затратах на обмен документов

Стоимость биометрического паспорта составит около 30 евро, стоимость ID-карты — одну базовую величину. В ближайшее время будет объявлен тендер, победитель которого будет реализовывать эти проекты вместе с МВД. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«Мы уже подготовили соответствующий дизайн документов, согласовали с заинтересованными республиканскими органами эскиз и модель для этого документа, перечень оборудования, которое будет устанавливаться в подразделения по гражданству и миграции для того, чтобы снимать биометрическую информацию, а также определили то оборудование, которое будет в центре персонализации документов в МВД Беларуси», — рассказал Бегун в эфире телеканала ОНТ .

В последнюю страницу нового паспорта вживят чип с персональными данными его обладателя: фото, цифровая подпись и отпечатки пальцев. Все страницы паспорта будут разные — это сделано для повышения защиты документа. Биометрический паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Внутренним же документом будет ID-карта. В ней тоже разместится цифровая подпись, и это значительно расширит возможности владельца. Например, через нее можно будет проводить платежи.

Стоимость биометрического паспорта составит около 30 евро, стоимость ID-карты — одну базовую величину.

«Введение биометрических документов обойдется Беларуси на порядок дешевле подобной процедуры в остальных странах СНГ. Сумма затрат составит 12−14 млн евро», — цитирует Бегуна БЕЛТА .

Как сообщалось ранее, биометрические паспорта и ID-карты начнут выдавать с 1 января 2019 года .