Министерство образования с 1 июня по 18 августа открывает горячую линию по вопросам вступительной кампании. Горячая линия будет работать для оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и общественности в получении информации об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году. Звонить можно по телефону 8017 222 43 12. Режим работы в рабочие и дополнительные дни - с 9.00 до 18.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

Эксперимент по осуществлению таможенниками отдельных функций органов пограничной службы начнется в пункте пропуска "Козловичи" с 1 июня. Эксперимент проводится для оптимизации задач, возложенных на таможенников и пограничников, и ускорения товарооборота через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза.

На таможенников дополнительно возлагается проведение пограничного контроля в части проверки документов физических лиц; проверка соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил пребывания в Беларуси или правил транзитного проезда через территорию страны; проведение санитарно-карантинного контроля физических лиц; контроль за наличием у водителей транспортных средств документов, удостоверяющих заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"Новый механизм работы позволит реализовать принцип "одно окно": все документы представляются должностному лицу таможни, при этом сокращается время на осуществление контрольных процедур в пункте пропуска и исключается дублирование отдельных функций", - подчеркнули в ГТК.

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Вступить в действие эти нормы должны с 1 июня этого года. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения). 10 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год - до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ не был вынесен.

Посещение экспозиции зоопарка обойдется посетителям в Br9 (ранее - Br6). Столько же стоит побывать в динопарке (вход со стороны улицы Уборевича). За возможность посмотреть оба объекта придется заплатить Br13 (прежде Br10).

К Международному дню защиты детей зоопарк пустит детей до 14 лет бесплатно. В этот день гостей ожидает интересная праздничная программа, для юных минчан работники учреждения приготовили немало сюрпризов. Основное действо развернется на сценической площадке в 13.00.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, сигареты Kent Feel будут стоить Br2,65.

Из продукции ООО "Табак-Инвест" на 1 копейку станут дороже некоторые виды сигарет "Корона", на такую же сумму подорожают "Форт Слим". Некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo и Camel увеличатся в цене на 2 копейки.

Среди импортных сигарет на 10 копеек поднимутся цены на Aroma Rich.

Оператор velcom с 1 июня прекращает обслуживание архивных пакетов мобильного интернета "velcom WAP", "velcom WEB", "velcom WEB PLUS", "пакет 25", "пакет 250 (arch.)", "пакет 500".

Пользователи этих пакетов могут самостоятельно изменить их на любой актуальный, воспользовавшись USSD-запросом *135*1#вызов, Интернет-службой сервиса абонента (ИССА), Автоматической службой сервиса абонента (АССА), набрав 411-2-1-2, а также в центрах продаж и обслуживания компании либо в офисах официальных поверенных (при себе необходимо иметь паспорт).

Возможно, уже с 1 июня на платформах всех станций метро будут включать музыкальные композиции белорусских авторов. Первый ролик представит полонез Наполеона Орды "Северная звезда".