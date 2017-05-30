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"Шенген" за 35 евро, разнос в НОКе, заброшенные ангары "Байконура" и жара - все за вчера

31.05.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну что, жаловались на холодную весну — получите горячее лето! Жара день за днем на протяжении месяцев плюс опасные волны особенно повышенной температуры — вот что ждет значительную часть Европы этим летом.


ВАЖНОЕ

К 1 января 2019 года в Беларуси должны появиться биометрические паспорта и ID-карты. По биометрическому паспорту белорусы в основном будут выезжать за границу. Внутренним документом, как у европейцев, будет ID-карта. Сколько будет стоить обмен документов — рассказываем здесь.

Ура-а-а! Уже с 1 января 2018-го шенгенская виза для белорусов может подешеветь до 35 евро, а сами визы белорусы смогут получать на более длительный срок — в том числе на 3 и 5 лет.


Помните, мы уже рассказывали, что через 2−3 года в стране заработает система мониторинга общественной безопасности — она замкнет на себе информацию по меньшей мере с 10 тысяч камер наблюдения. Технического оператора системы выберут по конкурсу. Мы попытались разобраться, как это все будет работать.

Стало известно об очередном «высоком» кадровом назначении: Александр Косинец стал помощником президента Беларуси. Теперь ждем известий о Семене Шапиро.

Вице-премьер Владимир Семашко вчера предупредил: запуск БелАЭС отразится на тарифах для населения — они, что радует, должны стать ниже.

ПОПУЛЯРНОЕ

НОК Беларуси вчера избрал президента — и ох какой разнос сразу устроил этот новый старый президент на олимпийском собрании! И выступление белорусов на играх в Рио назвал «провальным», а спортивный канал «Беларусь 5» — «никаким», и поручил Комитету госконтроля проверить доходы-расходы НОК и командировки сотрудников, а еще посетовал, что современнейшие спортивные объекты нередко простаивают без дела — и «это просто безобразие».

Известный российский руфер с командой пробралcя в заброшенные ангары крупнейшего в мире космодрома Байконур. Внутри путешественники сделали уникальные снимки первого и последнего советского многоразового космического корабля «Буран», который уже много лет стоит бесхозный. Вот здесь — потрясающе интересный рассказ о том, как путешественники добрались до Байконура, о задержании полицией и о том, какое впечатление на них произвел «памятник космическим амбициям человечества».


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера в стране для выпускников прозвенели последние звонки. Вот мы приготовили для вас трогательный репортаж из сельской школы, где всего четыре выпускника, а здесь — классные снимки молодых и ярких столичных одиннадцатиклассников.


У нас — очередной выпуск спортивного проекта «Легионеры». И его новый герой — - 30-летний футболист камерунец Пол Ролан Бебе Кинге. Пока Гродно готовился к финалу Кубка страны, легионер из «Немана», сидя на летней террасе, пытался объяснить, чем белорусы так сильно отличаются от европейцев и африканцев и почему в нашей стране сложно прожить на зарплату в 500 рублей. Вы все правильно поняли: африканец объяснял белорусам, почему мы плохо живем.

Не пропустите наше большое интервью с послом Польши: обсуждали протесты в Беларуси и реакцию власти на них, давление на «Белсат» и его проблемы в Польше, учения «Запад-2017», язык обучения в польских школах, Катынский список и малое приграничное движение. Конрад Павлик, кстати, считает, что ситуация в нашей стране «успокоилась».

Пообщались с белорусом, который встречался с четырьмя президентами США и привез одного из них в Минск. «У мемуарах беларус пісаў, што на адной з сустрэч у Белым доме нехта расказаў яму, што Ніксан збіраецца ў Маскву. «Я якраз гавару з кангрэсменам Эдвардам Дэрвінскім і кажу яму: добра было б, каб Ніксан заехаў і ў Менск, калі ён ужо будзе ў Маскве… Урэшце Ніксан заехаў у Беларусь» Может, эта история — не более чем легенда?

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А напоследок расскажем, что дорожает и не только с 1 июня: все подробности — здесь.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ну что, жаловались на холодную весну - получите горячее лето! Жара день за днем на протяжении месяцев плюс опасные волны особенно повышенной температуры - вот что...

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