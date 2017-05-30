Картина дня: 10 задач по совершенствованию спортивной отрасли, ID-карта вместо паспорта и как выпускники прощались со школой

ВЧЕРА

Картина дня. 30 мая

ФОТОРЕПОРТАЖ: Последний звонок прозвенел в белорусских школах .

Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост Президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Александр Лукашенко, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, перечислил десять основных задач по совершенствованию спортивной отрасли . Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии , заявил Александр Лукашенко, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси. Президент Беларуси намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК .

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро . По его словам, 40-е место в медальном зачете не соответствует вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере. Александр Лукашенко привел в пример упорство метателя молота Ивана Тихона и биатлонистки Дарьи Домрачевой .

Расходы НОК Беларуси надо сократить на четверть . Такое предложение озвучил Александр Лукашенко. Президент Беларуси поручил министру образования предметно разобраться со сферой студенческого спорта и активнее работать в этом направлении в одной связке с Министерством спорта и федерациями. Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов , заявил Александр Лукашенко.

Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях в использовании допинга , заявил Президент Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора , сообщил генеральный секретарь НОК Анатолий Котов. Президент Беларуси раскритиковал спортивный телеканал "Беларусь 5" и поручил вернуться к созданию еще одного канала, запуск которого планировала ассоциация "Белорусская федерация футбола".

Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси . Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере $700 млн находится в активной проработке , сообщил министр финансов Беларуси Владимир Амарин.

Документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию , сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. Соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз. Скорее всего, стоимость шенгенской визы уменьшится до 35 евро. Беларусь может перейти на электронный вариант регистрации по месту жительства и пребывания к 2019 году , рассказал Алексей Бегун. Биометрический паспорт и национальная ID-карта будут введены к 1 января 2019 года .

Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ . Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске. Беларусь связывает большие ожидания с научно-техническим сотрудничеством, используя потенциал ЦЕИ , заявил Михаил Мясникович. Председательство Беларуси в ЦЕИ имеет большой успех . Такое мнение высказал на брифинге заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству . Об этом он заявил на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом.

Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), проверит Белорусскую АЭС перед запуском в 2019 году , сообщил председатель ВАО АЭС Жак Регальдо. Беларусь строит самую надежную и безопасную атомную электростанцию , заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на международной конференции Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), "Поддержка новых энергоблоков АЭС". Тарифы на электроэнергию для промышленности после запуска Белорусской АЭС могут снизиться на 30% , заявил Владимир Семашко.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечает результативность работы экономики в январе-апреле 2017 года . Об этом он заявил на заседании Президиума Совета Министров. Средняя ставка по новым кредитам в апреле составила 15,5%, заявил Андрей Кобяков .

Строительство железной дороги до будущего Нежинского ГОК начнется в августе текущего года , сообщили в ИООО "Славкалий".

Увеличена доля Беларуси в уставном фонде ОАО "Белагропромбанк" , сообщили в пресс-службе банка.

Интернет-проект по популяризации национальной литературы планируется реализовать в 2018 году , сообщил первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий.

Центр культуры Беларуси 30 мая торжественно открыт в Пекине , сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы решением Мингорисполкома 19 мая 2017 года №1671.

Абитуриенты могут зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования до 19.00 1 июня , сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Для очистки песчаных пляжей на водоемах Минска планируется закупить пляжеуборочную машину, сообщил главный инженер УП "Минское лесопарковое хозяйство" Алексей Коляго.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 мая

В Палате представителей состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики . Перед парламентариями с докладом на тему "О вопросах развития социальной сферы" выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко. Начало в 10.00.

В 14.30 состоится заседание Совета Республики.

Онлайн-конференция на тему "Исчисление ресурсных платежей в 2017 году" пройдет на сайте БЕЛТА 31 мая с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню мелиоратора (04.06) (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция о проведении дней Минска в Белграде, а также о внешнеэкономической деятельности и экспортном потенциале столицы.

Открытие учебной лаборатории ZTE по беспроводным технологиям в БГУИР для обучения студентов университета принципам работы современного оборудования, используемого у операторов мобильной связи, состоится в 15.00 по адресу ул. Бровки, 6.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 июня

Международный день защиты детей. Установлен в 1949 году по решению Международной демократической федерации женщин.

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 г.

95 лет назад родился Зубрич Дмитрий Иванович, певец, заслуженный артист Беларуси (1967). С 1954 г. солист Белорусской филармонии. Умер в 1968 г.

90 лет назад родилась Дружина Полина Васильевна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1964). В 1955-57 гг. солистка Белгосфилармонии, в 1957-83 Государственного театра оперы и балета Беларуси. В репертуаре были партии преимущественно лирико-драматического плана: Марина ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Дарья Петровна ("Брестская крепость" К. Молчанова) и др. Умерла в 2000 г.

70 лет назад родился Карант Георгий Алексеевич, пианист, заслуженный артист Беларуси (1990). С 1971 г. концертмейстер Белорусской консерватории, с 1976 - Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь. Участвовал в подготовке оперных спектаклей белорусских композиторов: "Седая легенда" Д.Смольского, "Новая земля" Ю.Семеняко, "Мастер и Маргарита" Е.Глебова и др.

80 лет назад родился Морган Фримен, американский актер кино и озвучивания, режиссер. Лауреат премии "Оскар", премий "Серебряный медведь" и "Золотой глобус". Снимался в фильмах "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион", "Пока не сыграл в ящик" и др.

75 лет назад родился Грамматиков Владимир Александрович, российский актер и режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Постановщик фильмов "Усатый нянь", "Шла собака по роялю". Снимался в фильмах "Я солдат, мама", "Дворянское гнездо", "Белорусский вокзал".

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