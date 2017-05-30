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Пара гомельчан обманула своих знакомых на 30 тысяч рублей
31.05.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by
25-летние девушка и ее молодой человек уговорили своих знакомых, чтобы те взяли для них кредиты под предлогом развития бизнеса. Они якобы собирались открыть кафе в центре города. Знакомым была обещана не только компенсация кредитов парой, но и возможность дальнейшего трудоустройства людей в кафе, пишет «
Однако очень скоро доверчивые приятели поняли, что их одурачили — кредиты не погашались, штрафные санкции росли, как снежный ком. Пострадавшие обратились с заявлениями в милицию. По фактам мошенничества были заведены уголовные дела.
— Всего в качестве пострадавших проходят трое граждан, которые взяли для обвиняемых шесть банковских кредитов на сумму около 30 тыс. рублей. Еще, как было установлено, по 20 эпизодам банками было отказано в предоставлении кредитов, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Дробышевская.
Кроме того, обвиняемая еще и подделывала справки, на основании которых выдавались кредиты. В связи с многоэпизодностью судебные слушания, которые проходят в суде Железнодорожного района Гомеля заняли полгода. Обвиняемые придерживаются версии, что кредиты планировали вернуть.
Сторона обвинения в ходе состоявшихся прений запросила для них пять лет лишения свободы с конфискацией.
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Кроме того, обвиняемая гомельчанка еще и подделывала справки, на основании которых выдавались кредиты.
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