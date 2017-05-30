Летом в Гомельской области откроют более тысячи пришкольных лагерей

Управление образования совместно с заинтересованными подготовили областную межведомственную программу по обеспечению занятости детей «Лето на пользу — 2017», согласно которой будут проводиться мероприятия, акции, конкурсы, областные слеты, организована работа лагерей на базе учреждений образования, сообщает БЕЛТА .





— Этим летом планируется организовать работу 1070 оздоровительных лагерей на базе учреждений образования более чем для 33,7 тыс. учащихся. Из них 842 — дневного пребывания, 229 — круглосуточных. Это на порядок больше, чем прошлым летом. Для сравнения, летом 2016 года работали 980 оздоровительных пришкольных лагерей для 30 тыс. 804 учащихся, — рассказала заместитель начальника управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович.

Летом будет продолжен проект «Профессиональные каникулы», во время которого будут открыты профориентационные лагеря для школьников. Традиционно особое внимание будет уделено временной трудовой занятости школьников. Планируется открыть 216 лагерей труда и отдыха: 190 дневных более чем на две тысячи мест и 26 круглосуточных на 555 мест. Продолжится практика работы профильных лагерей, которые пользуются повышенной популярностью у школьников. Так, на базе в/ч 5525 откроется лагерь «Я — патриот!» для трудных подростков, для учащихся профтехучреждений — лагерь «Граница». Кроме того, 1 июня будет объявлен старт новым областным акциям «Герои среди нас», «Изобретем велосипед», «На страже природы», «Лето — пора открытий» и «Стартап креативности».

Жанна Жданович подчеркнула, что управление образования провело серьезную работу по организации оздоровительной летней кампании. Она также обратила внимание на то, что постоянно обновляются сайты управления образования, районных отделов образования, спорта и туризма, где родители могут получить информацию о том, какие возможности по оздоровлению детей предоставлены в Гомельской области.