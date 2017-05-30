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В Новобелицком районе Гомеля откроется новое педиатрическое отделение

31.05.2017 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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На базе учреждения здравоохранения разместятся три кабинета участковых педиатров, клинико-диагностическая лаборатория, процедурный кабинет, для выписки справок и листков нетрудоспособности, пишет «Гомельская праўда».


Педиатрическое отделение детской поликлиники откроется 1 июня в Новобелицком районе на улице Жемчужной, 14. В зону обслуживания войдут новые микрорайоны № 94, 96, 104, а также микрорайон Кристалл — всего восемь участков, на которых проживают семь тысяч детей.

Необходимость появления дополнительного отделения продиктована временем: Новобелица активно застраивается, растет население микрорайона. Поэтому вопрос об открытии педиатрического отделения находился на постоянном контроле у администрации Гомеля и области. На социально-значимый объект было выделено свободное помещение, которое соответствует всем требованиям. Ремонтные работы в помещении проведены хозспособом. На эти цели из городского бюджета было выделено 4,5 тысяч рублей. На приобретение мебели и медицинского оборудования — 29,2 тысяч рублей.

— Открытие педиатрического отделения позволит маленьким жителям новостроек получать медицинскую помощь в непосредственной близости от дома. Записаться на прием к врачу в новом отделении можно будет с помощью интернет-регистратуры, самостоятельно и по телефону. В перспективе отделение подключится к системе электронного рецепта, — рассказала главный врач Гомельской центральной городской детской поликлиники Татьяна Солодкая.

 
Теги: Гомель
 
 
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В зону обслуживания педиатров войдут новые микрорайоны № 94, 96, 104, а также микрорайон Кристалл - всего восемь участков, на которых проживают семь тысяч детей.

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